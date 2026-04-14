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La Ciudad |APUNTAN A UN FOCO INFECCIOSO DE 18 Y 85, EN ALTOS DE SAN LORENZO

Más quejas por la quema de basura a cielo abierto

Vecinos de diferentes puntos aseguran que el olor es persistente y afecta la salud. La práctica está prohibida por ley y exigen controles

Más quejas por la quema de basura a cielo abierto

En la parte sur de la Ciudad un enorme basural ilegal acarrea varios años de denuncia y desidia / R. Acosta

14 de Abril de 2026 | 03:16
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Vecinos de distintos barrios de La Plata volvieron a denunciar la presencia de humo y olor a basura quemada que, aseguran, se repite con frecuencia y afecta la calidad de vida. Apuntan a un basural a cielo abierto ubicado en la zona de 18 y 85, en Altos de San Lorenzo, como el principal foco del problema.

Según los testimonios, el impacto no se limita a ese sector, sino que se extiende al casco urbano, en las zonas de Parque Castelli, Parque Saavedra, Villa Elvira y Meridiano V. En todos los casos, describen una situación similar: olor intenso, irritación en ojos y garganta y dificultades para descansar.

“Ya estamos podridos del olor nauseabundo de la quema clandestina. Aún con las ventanas cerradas no se puede dormir”, señaló Susana, vecina de 30 y 68. “Es un olor fuerte, picante, que arde en los ojos y la garganta. No sabemos qué se quema, pero es contaminante”, agregó.

En la misma línea, Sabrina, de 68 entre 22 y 23, afirmó: “Es imposible el olor a quemado. Pica la garganta y los ojos”. Desde Villa Elvira, otra vecina indicó que la situación “se repite todos los domingos” y advirtió que “no se puede seguir así”.

También desde esa zona, Liliana vinculó el problema con una cantera a cielo abierto en Altos de San Lorenzo: “Ese humo es perjudicial para la salud”. Además, cuestionó la falta de respuestas tras realizar reclamos: “Te toman la denuncia en el 147 pero no hay solución”.

El malestar también alcanza a Meridiano V, donde vecinos señalaron que el humo obliga a interrumpir el descanso nocturno. “No se puede dormir del olor a quemado. Es intolerable”, resumió un frentista.

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A las molestias se suma la preocupación por el impacto sanitario y ambiental. Los vecinos reclaman controles en la zona señalada, mediciones de calidad de aire y la intervención de las autoridades para frenar la quema.

El reclamo tiene respaldo en la normativa vigente. La Ley Provincial 13.592 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos establece en su artículo 9 la prohibición de la quema de residuos a cielo abierto y obliga a erradicar los basurales. En la misma línea, la ordenanza municipal 10.661 regula la gestión de residuos y busca evitar este tipo de prácticas.

En este marco, días atrás, vecinos de la misma zona ya habían advertido sobre la presencia de humo persistente y sus efectos en la vida cotidiana, lo que refuerza la continuidad del problema.

Mientras tanto, los reclamos se repiten y apuntan a una misma demanda: que se intervenga en el lugar señalado y se ponga fin a una práctica que, aseguran, afecta tanto el ambiente como la salud.

 

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