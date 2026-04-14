En una vivienda de la calle 14 entre 66 y 67, dos delincuentes lanzaron una peculiar frase tras consumar un asalto. La víctima, de 83 años, estaba sola contando la recaudación de un kiosco de su propiedad. “No te vamos a hacer nada, tenemos abuela”, le dijeron después de dejarla encerrada para acelerar la fuga.

Previamente, los asaltantes -jóvenes, encapuchados y vestidos de oscuro- fueron al punto: exigieron dólares y oro. Ante la negativa, se alzaron con el dinero disponible. Entre 9 y 10 millones de pesos.

Se supo que actuaron con rapidez. Revisaron toda la casa, cargaron el botín en una bolsa y sumaron alhajas, tarjetas bancarias y documentación personal. En ningún momento exhibieron armas de fuego, aunque tomaron una cuchilla de la cocina durante el hecho.

La víctima fue reducida, trasladada dentro de la finca y finalmente encerrada en el baño, donde permaneció varios minutos.