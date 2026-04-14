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Policiales |NO QUEDÓ NADA

Millonario golpe en una vivienda de City Bell

Millonario golpe en una vivienda de City Bell

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14 de Abril de 2026 | 03:38
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Otro hecho de corte policial sumó inquietud en las últimas horas. Se trata de la denuncia de un hombre, quien explicó que, tras ausentarse de su vivienda de City Bell durante la jornada laboral, al regresar varias horas después se encontró con una escena alterada.

Un detalle mínimo encendió la alarma: su perro no salió a recibirlo como de costumbre. Al ingresar, notó una estantería forzada, signos de haber sido barreteada, y objetos fuera de lugar.

Con una botella en la mano y tras dar aviso al 911, recorrió el interior de la casa: todo estaba revuelto. Pasó en las calles 21C y 446.

El faltante no tardó en confirmarse. Según relató, le sustrajeron tres mil dólares en efectivo, un pendrive con firma digital profesional, una notebook, zapatillas, y pequeños electrodomésticos.

No hubo testigos. Tampoco registros: la única cámara del domicilio estaba desconectada al momento del hecho y la vivienda no contaba con sistema de alarma.

 

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