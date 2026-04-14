El nene de Comodoro tenía 20 traumatismos

La autopsia preliminar realizada a Ángel López, el niño de 4 años que murió en la ciudad de Comodoro Rivadavia, indicó que la causa del deceso fue una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, ya que el cráneo presentó “más de 20 traumatismos”.

El menor sufrió una “herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas” como consecuencia de las lesiones internas halladas en su cabeza, que fueron “ocasionadas voluntariamente”.

Los médicos forenses, además, llevaron a cabo diversos estudios complementarios a fin de obtener más certezas sobre el hecho ocurrido el domingo 5 de abril en el domicilio de Ángel, quien se encontraba junto a su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michael González, ambos detenidos por homicidio agravado.

Los autopsiantes, se indicó, realizaron un análisis toxicológico mediante el que se extrajeron dos muestras de sangre, una de humor vítreo, líquido pericárdico, 30 mililitros de orina, al tiempo que se extirparon cuñas (pequeñas porciones) de hígado, bazo, páncreas, contenido gástrico, músculo esquelético y pelo arrancado.

Otra prueba merituada por la Justicia al ordenar las cautelares fue el informe de ingreso del hospital: “Se recibe paciente en mal estado general, crítico, inconsciente, palidez generalizada. No responde a estímulos”.