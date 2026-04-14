Otra muerte ante un despiste en moto en Romero

En la Zona Oeste de La Plata se registró una nueva tragedia vial por un despiste en moto. Las causas del siniestro se desconocen, pero sí se sabe de sus dramáticas consecuencias: el conductor del rodado, de 25 años, perdió la vida en el acto, mientras su acompañante de 30 resultó con heridas.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se registró el domingo por la tarde en la avenida 520 entre 178 y 179, en Melchor Romero.

De esta forma ya son 17 los accidentes fatales en la Región en lo que va de 2026, con la particularidad que 14 de ellos eran motociclistas.

En base al parte oficial al que accedió EL DIA, la víctima fatal era de nacionalidad boliviana. Justamente era quien conducía una Keller 110cc. al momento del evento dañoso.

Por circunstancias que aún se investigan, el joven perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre el asfalto. En el vehículo viajaba como acompañante un hombre cinco años mayor, también de nacionalidad boliviana, quien resultó con diversas lesiones.

Ante la demora de la ambulancia, efectivos policiales realizaron un traslado de urgencia hacia el Hospital Dr. Alejandro Korn, donde ingresó consciente.

Según las primeras versiones recabadas en el lugar, no habría habido intervención de otros vehículos en el accidente, lo que refuerza la hipótesis de una caída accidental.

La motocicleta involucrada quedó bajo secuestro para las pericias correspondientes, mientras que la escena fue preservada para el trabajo de los especialistas.

La causa quedó caratulada como “muerte por accidente” y quedó en manos de la UFI N° 12 de Delitos Culposos, que dispuso las diligencias de rigor para esclarecer lo sucedido.

Entre las medidas ordenadas figuran un amplio relevamiento de cámaras y potenciales testigos. También peritajes fotográficos, planimétricos y de rastros.

Las autoridades indicaron que, a medida que avance la investigación, se podrán conocer más detalles sobre las razones que incidieron en el fatal desenlace. La hipótesis más firme apunta a un error humano.

Lo cierto es que en la Región, las muertes por accidentes de tránsito, sobre todo las que involucran a motociclistas, no paran de crecer.

Los especialistas entienden que “se trata de un flagelo que requiere prevención y educación vial”.