Todo listo para el nuevo juicio oral por Maradona

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Luego del escándalo por el video de Makintach, varios profesionales de la Salud tendrán que dar cuenta de sus actos. Gran expectativa
El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará hoy en los Tribunales de San Isidro, tras la nulidad del primer proceso en 2025 como consecuencia del documental Justicia Divina que protagonizó la ex jueza Julieta Makintach.
El caso por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro iniciará de cero el debate que determinará las supuestas responsabilidades de neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna y la jefa de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini.
Dalma, Gianinna y Jana Maradona -tres de las hijas del ídolo-, Verónica Ojeda -madre de Dieguito Fernando y ex pareja-, las hermanas, el abogado Víctor Stinfale, los médicos que realizaron la autopsia y gente que acompañó a “Pelusa” hasta el final tendrán que declarar nuevamente.
Fuentes de la investigación informaron que las audiencias se llevarán a cabo los martes y miércoles entre las 10 y las 17 en el edificio de la calle Ituzaingó 340, donde en la primera jornada se espera una fuerte movilización para reclamar justicia por el “Diez”.
Otra de las situaciones llamativas ocurrió cuando la ex titular del TOC 2 se sentó en el centro del estrado en lugar de Savarino. “Eso era parte del guión”, denunció el abogado Baqué.
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