Una columna de alumbrado cayó sobre un chico en plaza Paso

Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
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Enorme susto atravesó una familia el fin de semana en plaza Paso (13 y 44) donde se cayó un poste de alumbrado sobre un niño de 12 años. “Le pegó en la cabeza, el pecho y el hombro. No fue una tragedia de milagro”, dijo la madre del menor. Además de denunciar la falta de mantenimiento criticó la demora en la asistencia médica del SAME.
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