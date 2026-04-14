Otro apoyo de Karina y hubo un fuerte operativo

En la misma jornada en la que dos de sus prestamistas declararon en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en su contra, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reapareció en un actividad oficial junto a Karina Milei. Fue otra fuerte muestra del respaldo público que tanto la secretaria general de la Presidencia como el Presidente mantienen sobre el funcionario desde que estalló el escándalo.

Los funcionarios se mostraron juntos durante una visita al Instituto Malbrán, a la cual se sumó el ministro de Salud, Mario Lugones, otro apuntado por demoras en los pagos de prestaciones del PAMI.

ACTIVIDAD BLINDADA

Para asegurar la presencia de los funcionarios en el lugar, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 en salud humana de América Latina, fue necesario blindar la zona con agentes de la Policía Federal y la Casa Militar. Incluso, no hubo transmisión oficial en vivo y se le impidió el acceso a la prensa.

Las medidas de seguridad en el Malbrán buscaron sortear la marcha organizada por el gremio estatal ATE, que había anunciado “escraches y protestas” contra el jefe de Gabinete.

“En el Gobierno están todos sucios y ahora se quieren lavar la cara visitando una institución prestigiosa como el Malbrán. No los vamos a dejar. Los integrantes del gabinete son personas no gratas en toda la administración pública nacional”, había advertido el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, antes de la llegada de los funcionarios, que finalmente se produjo sin incidentes.

No obstante, delegados de ATE en el Malbrán lograron burlar el vallado y llegaron a entregarle un petitorio con reclamos salariales a Adorni, quien habría recibido el pedido.

Mientras la Justicia investiga el crecimiento patrimonial del exvocero desde que asumió en la función pública, en su entorno confiaron que “no hace falta [otro respaldo], el apoyo de Karina a Manuel está garantizado”. Ratificaron que, por ahora, “sigue en su puesto” y que “no tiene nada que ocultar. Compró propiedades que no son caras, con préstamos y lo que acumularon en la pareja en 25 años de trabajo”.

Los allegados a Adorni aclararon además que no prevé dar conferencias de prensa esta semana. La última fue el 25 de marzo pasado, cuando se negó a dar explicaciones sobre el caso que lo involucra y mantuvo un tenso intercambio con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

En tanto, está previsto que el jefe de Gabinete vuelva a mostrarse junto a Karina Milei el próximo jueves en una actividad en “Vaca Muerta”, de la que también participará el titular de YPF, Horacio Marín. Ya para el viernes, Adorni tiene agendado encabezar una nueva reunión de la mesa política junto a buena parte del gabinete libertario.