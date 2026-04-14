El círculo rojo y el Gobierno, cara a cara

Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
Micros, se estira la pesadilla: siguen sin mejorar las frecuencias
Adorni habría recibido US$ 100 mil “en efectivo” de dos prestamistas
Estiman pérdidas millonarias en los puertos por el paro de transportistas
Profesionales de la salud en alerta gremial por los pagos de IOMA
Prorrogan el servicio del TALP para unir La Plata con el Conurbano
Empresarios procesados por una presunta insolvencia fraudulenta
Trump y una imagen que lo muestra como Jesús mientras pelea con el Papa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán los principales oradores del AmCham Summit 2026 organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina que se desarrollará este martes, desde las 8, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno le otorgó principal relevancia al evento y confirmó que el cierre estará del jefe de Estado, mientras que por la mañana tendrá su participación el titular del Palacio de Hacienda.
El Summit se desarrollará bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo” y la jornada abordará los desafíos para fortalecer la competitividad y consolidar un entorno atractivo para la inversión.
En este escenario, el debate se centrará en sectores estratégicos como la agroindustria, la energía, la minería y la salud.
AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales de la Argentina, según un comunicado.
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”.
Díaz destacó que, en el contexto actual, el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena y añadió: “Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.
LE PUEDE INTERESAR
Caputo admite una inflación mayor al 3%
LE PUEDE INTERESAR
El dólar oficial sigue en baja
Los temas que se tratarán en los diversos paneles incluyen la estabilidad macroeconómica, el lugar de la Argentina en el escenario global, la infraestructura para la productividad y la institucionalidad como pilar de crecimiento. También habrá espacios dedicados al futuro del trabajo, el sindicalismo, el neuroliderazgo y la reconversión de los modelos de negocios.
Entre los oradores del sector público se encuentran: Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA), Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia) y varios gobernadores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí