El círculo rojo y el Gobierno, cara a cara

El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, serán los principales oradores del AmCham Summit 2026 organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina que se desarrollará este martes, desde las 8, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno le otorgó principal relevancia al evento y confirmó que el cierre estará del jefe de Estado, mientras que por la mañana tendrá su participación el titular del Palacio de Hacienda.

El Summit se desarrollará bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo” y la jornada abordará los desafíos para fortalecer la competitividad y consolidar un entorno atractivo para la inversión.

En este escenario, el debate se centrará en sectores estratégicos como la agroindustria, la energía, la minería y la salud.

AmCham Argentina nuclea a más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas. Estas compañías representan 42 rubros de la actividad económica y aportan el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal y el 45% de las exportaciones totales de la Argentina, según un comunicado.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”.

Díaz destacó que, en el contexto actual, el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena y añadió: “Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.

Principales temas

Los temas que se tratarán en los diversos paneles incluyen la estabilidad macroeconómica, el lugar de la Argentina en el escenario global, la infraestructura para la productividad y la institucionalidad como pilar de crecimiento. También habrá espacios dedicados al futuro del trabajo, el sindicalismo, el neuroliderazgo y la reconversión de los modelos de negocios.

Entre los oradores del sector público se encuentran: Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA), Horacio Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia) y varios gobernadores.