Un dividido viaje a España reaviva la interna en el peronismo bonaerense

El gobernador bonaerense Axel Kicillof viajará el jueves a España, donde se mostrará junto al presidente Pedro Sánchez, el alcalde de Barcelona, Jaime Collboni, y además mantendrá reuniones privadas en búsqueda de inversiones de capital.

De todos modos, su intención viajera, en el marco de la edificación de su proyecto nacional, avivó la interna con el kirchnerismo dentro del PJ. Interna que, por ejemplo, tiene casi paralizada a la Legislatura provincial. Cristina Kirchner, que sigue siendo presidente del Justicialismo nacional desde su prisión domiciliaria, enviará a España una comitiva que le responde en representación del partido. Axel, por supuesto, no está incluido o al menos no es mencionado entre los miembros. Como para que quede claro que va por su cuenta.

El encuentro político principal en España tendrá lugar en la Global Progressive Mobilisation, una cumbre internacional progresista que busca ser la contra cara al modelo del presidente norteamericano Donald Trump y en la que se disertará sobre la importancia de la paz y la democracia.

Kicillof tendrá allí la oportunidad de volver a reunirse con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a quien visitó en marzo último. Además, podrá sumar otras fotos con líderes regionales como el brasileño Lula Da Silva y el colombiano Gustavo Petro.

Asistirán otros líderes globales como el vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil; el presidente de los partidos socialistas europeos Stefan Löfven; el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa, y la vicepresidenta de la comisión europea, Teresa Ribera. Más autoridades de Austria, Eslovenia, Reino Unido, Sudáfrica y demás.

LA DELEGACIÓN DE CRISTINA

El PJ tendrá una comitiva propia encabezada por el senador cristinista Wado de Pedro e integrada por: los diputados nacionales Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik; la economista Delfina Rossi; el parlamentario del Mercosur Franco Metaza; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez (es secretario de Relaciones Internacionales del partido); la secretaria de Integración Regional del PJ, Soledad Magno; y la diputada provincial y Secretaria nacional de la Juventud Peronista, Valentina Morán.

Toda esta comitiva fue detallada en un comunicado oficial del PJ en el que no se menciona a Kicillof.

¿Que pretende el PJ? Exponer un diagnóstico crítico del gobierno de Javier Milei, que se ubica más bien del lado de Trump. Habrá una defensa de Cristina con la cantinela de siempre de los kirchneristas: supuesta persecución judicial, proscripción y “lawfare” que, según ese relato, pesan sobre ella.

La cumbre está convocada para que “pensadores progresistas más influyentes alineen sus visiones y dimensionen su impacto”. Durará dos días (viernes y sábado próximo) para “reflexionar, intercambiar y coordinarse sobre los desafíos de nuestro tiempo”.

Claramente Kicillof busca mostrarse allí como presidenciable del PJ, un punto de fricción con el kirchnerismo todavía no resuelto. Tendrá otros viajes al exterior en ese plan durante este año.

El mandatario compartirá cumbre representando a la Argentina con Jesús Rodríguez, vicepresidente de la Internacional Socialista. Antes de eso, según explican en la gobernación, se reunirá con distintos CEOS y gerentes de empresas españolas para buscar fuentes de financiamiento alternativas e inversiones productivas.

También se reunirá en Madrid con la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, con el fin de “afianzar la cooperación institucional”, y presentará su libro “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid. Además, brindará entrevistas a medios locales.

Durante el foro al que fue invitado por Sánchez, Kicillof intervendrá en paneles sobre multilateralismo, el nuevo orden mundial, soluciones globales para un mundo en transformación y respuestas locales a desafíos globales. Es la agenda internacional teórica que busca impulsar su gestión.