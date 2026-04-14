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Política y Economía |IMPACTA EN LA PROVINCIA

Estiman pérdidas millonarias en los puertos por el paro de transportistas

Estiman pérdidas millonarias en los puertos por el paro de transportistas

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14 de Abril de 2026 | 04:08
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La escalada del conflicto en el sector del transporte ha comenzado a mostrar su impacto más crudo en la economía real. Según estimaciones preliminares de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), las medidas de fuerza y los bloqueos ya han generado pérdidas que alcanzan los US$ 100 millones, afectando de manera crítica el flujo de comercio exterior en la provincia de Buenos Aires.

UN EFECTO DOMINÓ EN LA CADENA PRODUCTIVA

Desde la CPPC advirtieron que la cifra millonaria no es un número aislado, sino “el resultado de un combo de ineficiencias forzadas” por la protesta.

Los principales puntos de fricción incluyen:

* Problemas de carga: la imposibilidad de que los camiones ingresen a las terminales ha vaciado los stocks operativos de los muelles.

* Demoras logísticas: buques de gran calado permanecen en rada, acumulando costos diarios por “estadía” que deben ser afrontados por los exportadores.

* Desvío de buques: ante la incertidumbre, varias navieras han decidido cancelar escalas en puertos bonaerenses, desviando la carga hacia terminales alternativas en países vecinos o puertos del interior.

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* Sobrecostos: el incremento en los costos operativos y financieros golpea directamente la rentabilidad de la producción nacional.

EL PEDIDO DEL SECTOR: “URGENTE NORMALIZACIÓN”

La parálisis ha encendido las alarmas no solo en los puertos, sino en todo el arco productivo. Diversas cámaras y entidades del sector han emitido comunicados solicitando la intervención de las autoridades para garantizar la libre circulación.

“Es imperiosa una urgente normalización del transporte para evitar que el daño a la reputación de los puertos argentinos como proveedores confiables sea irreversible”, señalaron desde el sector privado.

Por el momento, la situación en los accesos a las terminales sigue siendo de fuerte tensión, y de no mediar una solución en las próximas horas, los analistas prevén que el costo económico podría incrementarse de forma exponencial, afectando el ingreso de divisas en un momento clave para la macroeconomía.

La suba del combustible desató el conflicto entre las empresas transportistas y el sector agropecuario por las tarifas de traslado. Sin acuerdo, los empresarios del transporte realizan paros en al menos 16 municipios de la provincia.

 

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