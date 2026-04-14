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Política y Economía |LA EXDIPUTADA DIJO QUE SE VISTE “PEOR QUE KARINA MILEI”

Lilita Carrió se metió con el look de la escribana

Lilita Carrió se metió con el look de la escribana

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14 de Abril de 2026 | 04:09
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La fundadora de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se refirió a las denuncias que pesan sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y, fiel a su estilo, criticó que “es todo muy ridículo”.

También dio su opinión sobre el look de la escribana Adriana Nechevenko, y definió el caso que involucra al funcionario como “una película de Almodóvar sobre la corrupción argentina”, en referencia a la estética de las películas del cineasta español.

En ese sentido, apuntó contra la escribana de Adorni por su forma de vestirse en sus recientes apariciones públicas: “Es que el look es peor que el de Karina Milei. Me parece que es lo más bizarro que yo he visto”, disparó, entre risas, durante una entrevista en el canal de streaming Gelatina.

Por otro lado, Carrió adelantó su pronóstico para las elecciones presidenciales del año próximo, para cuando vaticinó una derrota electoral de Javier Milei, sobre quien dijo que “no reelige” porque “las sociedades van de un extremo al otro, pero hay un punto en que vuelven al medio”.

En otro tramo de la entrevista, cuando le preguntaron si el jefe de Gabinete es o no “corrupto”, respondió sin dejar margen a la duda diciendo: “Pero obvio. Es el ascenso social por excelencia que yo lo vi en la Cámara de Diputados”.

En ese sentido, recordó que en la Cámara Baja “veía que llegaba gente humilde, que está bien que lleguen humildes y está bien el ascenso social”, pero después “se compran un buen reloj, primero, y luego se empiezan hacer los chetos y les gusta. (...) Entonces ahí vienen y se compran la casa del country porque tienen que jugar al golf, que es un clavo porque después tenés que pagar expensas. Pero no importa estamos todos encarcelados, pero estamos bien. Después no pueden vivir ahí, tiene que irse a Parque Patricios, y así empieza, y después el amigo lo invita a Punta”.

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En este punto, disparó especialmente contra los viajes de Adorni: “¿A quién se le ocurre ir en un avión privado a Punta del Este?, se preguntó, para luego advertir que “el tipo se gastó un mes de costos de de estadía en Punta del Este en un solo pasaje”.

 

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