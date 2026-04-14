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Estudiantes vs Cusco | El Pincha empata 0 a 0 en su debut como local de la Copa Libertadores

El conjunto de Alexander Medina abre su participación como local en el certamen continental y debe ganar ante su gente para apuntar a pasar a la siguiente fase

Estudiantes vs Cusco | El Pincha empata 0 a 0 en su debut como local de la Copa Libertadores

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Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
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14 de Abril de 2026 | 19:01

Con su mejor formación, según lo analizado en la previa por el Cacique Medina, Estudiantes salió a buscar su primera victoria en esta edición de la Copa Libertadores de América recibiendo en UNO a Cusco, equipo peruano.

Antes de los dos minutos de juego Carrillo, de cabeza, estuvo cerca de abrir el marcador. Su impacto se fue muy cerca del palo derecho.

La presión del Pincha se hizo notoria desde el inicio y la mayoría de sus hombres se instalaron en el campo rival.

Formaciones confirmadas de Estudiantes vs Cusco:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Facundo Farías, Edwuin Cetré; Tiago Palacios, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Joel Herrera, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.

Hora: 19:00

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TV: Fox Sports

Árbitro: José Cabero (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Estadio: Jorge Luis Hirschi

El informe de Martín Cabrera desde UNO en la previa

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