Estudiantes vs Cusco | El Pincha empata 0 a 0 en su debut como local de la Copa Libertadores

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El conjunto de Alexander Medina abre su participación como local en el certamen continental y debe ganar ante su gente para apuntar a pasar a la siguiente fase
Martín Mendinueta
FirmaMendinueta
Con su mejor formación, según lo analizado en la previa por el Cacique Medina, Estudiantes salió a buscar su primera victoria en esta edición de la Copa Libertadores de América recibiendo en UNO a Cusco, equipo peruano.
Antes de los dos minutos de juego Carrillo, de cabeza, estuvo cerca de abrir el marcador. Su impacto se fue muy cerca del palo derecho.
La presión del Pincha se hizo notoria desde el inicio y la mayoría de sus hombres se instalaron en el campo rival.
Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Facundo Farías, Edwuin Cetré; Tiago Palacios, Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Cusco: Pedro Díaz; José Bolívar, Álvaro Ampuero, Aldair Fuentes, Marlon Ruidías; Joel Herrera, Gabriel Carabajal, Oswaldo Valenzuela, Diego Soto, Lucas Colitto; Facundo Callejo. DT: Alejandro Orfila.
Hora: 19:00
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