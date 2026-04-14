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La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones

La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones
14 de Abril de 2026 | 07:25

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Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este martes una jornada con cielo mayormente nublado durante todo el día en el Gran La Plata.

Según el organismo, las temperaturas se ubicarán entre los 16 y los 23 grados, en un contexto de tiempo estable pero con abundante nubosidad.

Hacia la noche, se mantienen bajas probabilidades de lluvias aisladas, aunque las precipitaciones cobrarán mayor protagonismo durante la jornada del miércoles, cuando se espera un escenario más inestable en la región.

De esta manera, el buen tiempo comenzará a despedirse gradualmente en el AMBA, dando paso a condiciones más húmedas e inestables en las próximas horas.

Por otro lado, el sitio Meteored anticipó el avance de una ciclogénesis sobre el AMBA y que podría afectar a La Plata.

El fenómeno se caracteriza por la formación de un sistema de bajas presiones y promete traer lluvias generalizadas y persistentes que marcarán el ritmo de la semana. 

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Según los especialistas de Meteored, aunque no se esperan tormentas eléctricas de extrema gravedad, el volumen de agua acumulada podría ser muy significativo.

El proceso de inestabilidad comenzará a profundizarse durante el martes, cuando el centro de baja presión entre en su etapa de madurez en el norte del país. 

Para la zona del estuario del Río de la Plata, se prevé que el desmejoramiento sea gradual, con un incremento de la nubosidad y un ambiente que se volverá inestable hacia el final de la jornada. 

Los modelos meteorológicos indican que este será solo el preámbulo de un evento climático de mayor envergadura.

El miércoles se perfila como el día de mayor impacto, con el desplazamiento del ciclón extratropical hacia el Uruguay. Se esperan precipitaciones constantes a lo largo de toda la jornada, con intensidades que, por momentos, podrían ser localmente fuertes. Los pronósticos sugieren que, en apenas 24 horas, podrían caer más de 50 mm de agua, una cifra considerable que enciende las alarmas por potenciales anegamientos en zonas bajas del conurbano.

Además del agua, el viento será un factor determinante en la región. La proximidad del centro de baja presión generará vientos regulares a fuertes provenientes del sudeste, rotando luego hacia el este. Se estima que las ráfagas podrían alcanzar picos de 50 km/h, lo que sumado a la persistencia de las lluvias hasta el jueves, complicará la situación en la vía pública y podría generar complicaciones en el escurrimiento natural de las cuencas.

El impacto del fenómeno en La Plata: ¿qué se espera en la ciudad?

En la capital bonaerense, el tiempo comenzará a desmejorar de forma marcada hacia la noche del martes, con la llegada de las primeras lluvias aisladas y chaparrones. Antes de las precipitaciones, se espera una jornada de nubosidad en aumento con una temperatura máxima que rondará los 23°C.

Sin embargo, la mayor preocupación para los platenses radica en la persistencia del fenómeno durante el miércoles y jueves, con ráfagas del sudeste que suelen dificultar el drenaje hacia el río y aumentan el riesgo de inundaciones locales.

En este marco se recomendó a la población mantenerse atenta a los alertas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional ante un evento que promete un fuerte impacto hídrico.

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