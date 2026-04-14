"Los novios de Felipe VI", el libro que generó escándalo mediático en la realeza de España

VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
VIDEO.- Malvinas: tensión en medio de los homenajes a excombatientes
Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205
Caputo admite una inflación mayor al 3% pero avisa: "Se vienen los mejores meses"
VIDEO.- Así robaron en un comercio "a pasos de la casa de Kicillof" en La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"
La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Micros, se estira la pesadilla: siguen sin mejorar las frecuencias
VIDEO.- Bebé fallecida en La Plata: investigan las causas de un abandono fatal
Empresarios procesados en La Plata por una presunta insolvencia fraudulenta
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Tensión entre Italia y EEUU: Meloni calificó de “inaceptables” las críticas de Trump al papa León XIV
De qué murió Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes: figura del rock latino e hincha de Estudiantes
Profesionales de la salud en alerta gremial por los pagos de IOMA
Los números de la suerte del martes 14 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Isleños del Delta del Paraná convocan a una “Gran Asamblea” y reclaman respuestas
Un nuevo caso de remisión del VIH eleva a diez los pacientes curados
VIDEO. Viajó desde Olavarría a La Plata para visitar a su novia y le robaron la camioneta en cuatro minutos
Ya son más de 1.200 los reclamos vecinales por el estado de las calles e iluminación
Desde la CGT confirman la marcha del 30/4 y no descartan luego un paro
Caputo y compañía en la Asamblea del FMI para destrabar el desembolso de fondos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La publicación de un libro no autorizado sobre la vida privada del rey de España, Felipe VI, desató en los últimos días una fuerte polémica en ese país al instalar rumores sobre supuestas relaciones sentimentales con hombres, sin respaldo documental.
El eje del escándalo es la obra “Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida”, escrita por el periodista Joaquín Abad. El libro, que había sido publicado meses atrás sin mayor repercusión, se viralizó recientemente y reavivó versiones sobre la intimidad del monarca, generando debate mediático y político.
Según el propio contenido de la obra, se describe a Felipe VI como un “rey dividido entre el poder y un deseo por otros hombres”, y se le atribuyen vínculos cercanos con figuras del ámbito artístico y empresarial. Entre los nombres mencionados aparecen los músicos Miguel Bosé y Alejandro Sanz, así como otras personalidades del entorno social del monarca.
Sin embargo, el libro fue duramente cuestionado por la falta de pruebas. Diversos análisis lo califican como una “crónica sin rigor científico” que mezcla elementos de biografía no autorizada con versiones propias de la prensa de espectáculos y el rumor.
Hasta el momento, no existen evidencias que respalden las afirmaciones difundidas, y desde los círculos cercanos a la Casa Real no hubo confirmaciones sobre el contenido. En ese contexto, la polémica se alimenta más por el impacto mediático y el interés público en la figura del rey que por datos verificables
LE PUEDE INTERESAR
Israel y el Líbano inician negociaciones para llegar a un acuerdo que frene los ataques
El episodio vuelve a poner en foco la vida privada de la monarquía española, que en los últimos años ya atravesó controversias vinculadas a publicaciones y declaraciones sobre otros miembros de la familia real, como Letizia Ortiz o el rey emérito Juan Carlos I.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí