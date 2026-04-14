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El Mundo |Biografía no autorizada sobre el Rey español

"Los novios de Felipe VI", el libro que generó escándalo mediático en la realeza de España

"Los novios de Felipe VI", el libro que generó escándalo mediático en la realeza de España
14 de Abril de 2026 | 09:14

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La publicación de un libro no autorizado sobre la vida privada del rey de España, Felipe VI, desató en los últimos días una fuerte polémica en ese país al instalar rumores sobre supuestas relaciones sentimentales con hombres, sin respaldo documental.

El eje del escándalo es la obra “Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida”, escrita por el periodista Joaquín Abad. El libro, que había sido publicado meses atrás sin mayor repercusión, se viralizó recientemente y reavivó versiones sobre la intimidad del monarca, generando debate mediático y político.

Según el propio contenido de la obra, se describe a Felipe VI como un “rey dividido entre el poder y un deseo por otros hombres”, y se le atribuyen vínculos cercanos con figuras del ámbito artístico y empresarial. Entre los nombres mencionados aparecen los músicos Miguel Bosé y Alejandro Sanz, así como otras personalidades del entorno social del monarca.

Sin embargo, el libro fue duramente cuestionado por la falta de pruebas. Diversos análisis lo califican como una “crónica sin rigor científico” que mezcla elementos de biografía no autorizada con versiones propias de la prensa de espectáculos y el rumor.

Hasta el momento, no existen evidencias que respalden las afirmaciones difundidas, y desde los círculos cercanos a la Casa Real no hubo confirmaciones sobre el contenido. En ese contexto, la polémica se alimenta más por el impacto mediático y el interés público en la figura del rey que por datos verificables

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El episodio vuelve a poner en foco la vida privada de la monarquía española, que en los últimos años ya atravesó controversias vinculadas a publicaciones y declaraciones sobre otros miembros de la familia real, como Letizia Ortiz o el rey emérito Juan Carlos I.

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