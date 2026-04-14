Irán y EEUU podrían retomar las negociaciones esta misma semana

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Así lo hicieron saber fuentes cercanas a las tratativas que se vienen llevando adelante para lograr un acuerdo
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Equipos negociadores de Estados Unidos e Irán podrían regresar a Islamabad a fines de esta semana para continuar las conversaciones, luego de que ambas partes concluyeran su última ronda sin avances.
En ese sentido, funcionarios estadounidenses declararon que Islamabad y Ginebra se consideraron como posibles sedes para la nueva ronda de negociaciones.
En tanto, persisten las disputas sobre el programa nuclear iraní: Washington presiona a Teherán para que congele el enriquecimiento de uranio y renuncie a sus reservas de uranio altamente enriquecido. Irán busca la liberación de fondos congelados y un alivio más amplio de las sanciones.
Mientras tanto, Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes y el presidente Donald Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses “eliminarían” cualquier buque iraní que se acercara al bloqueo en el estrecho de Ormuz.
Según informes, mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía trabajan para reactivar las negociaciones antes de que concluya el alto el fuego actual.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó el lunes que cualquier amenaza contra la seguridad del estrecho de Ormuz tendrá consecuencias una gran escalada para el comercio mundial. El mandatario pronunció estas declaraciones en una conversación telefónica con su par francés, Emmanuel Macron. Pezeshkian señaló que Irán siempre buscó garantizar la sostenibilidad del tránsito de buques a través de esta estratégica vía marítima y que “cualquier amenaza contra la seguridad de esta región tendrá consecuencias a gran escala para el comercio mundial”.
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Y añadió que Irán está plenamente preparado para afrontar cualquier escenario en el marco de sus intereses nacionales. Sobre las recientes conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, capital de Pakistán, Pezeshkian destacó la seriedad y buena voluntad de Irán para alcanzar un acuerdo duradero.
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