Israel y el Líbano inician negociaciones para llegar a un acuerdo que frene los ataques

Representantes libaneses e israelíes tienen previsto reunirse hoy en Washington para mantener sus primeras conversaciones directas en décadas, pero la oposición de Hezbollah a las negociaciones deja pocas perspectivas de alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates.

Estados Unidos, mediador en la reunión, presiona para frenar el conflicto entre Israel y Hezbollah por temor a que éste pueda obstaculizar las negociaciones con Irán, sin avances por el momento tras el fracaso del encuentro en Pakistán el fin de semana.

Washington afirmó que "la pelota está en el campo de Irán" para poner fin a la guerra en Medio Oriente, después de que Estados Unidos iniciara un bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, que Teherán ya había cerrado de facto.

El Líbano se vio arrastrado a la guerra, iniciada el 28 de febrero con los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, el 2 de marzo, cuando el movimiento libanés proiraní Hezbollah abrió un frente contra Israel. Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y dejado al menos un millón de desplazados.

La reunión de Washington (la primera de este tipo desde 1993) contará con la participación del secretario de Estado Marco Rubio como mediador y de los embajadores de Israel y el Líbano en Estados Unidos.

Sin embargo, las expectativas de que se produzcan avances significativos son escasas, ya que el líder de Hezbollah, Naim Qasem, pidió que se cancelaran y las calificó de "una sumisión y una capitulación".

El gobierno israelí descartó discutir cualquier alto el fuego con el movimiento proiraní, a quien exige su desarme.