En medio del caos de micros, en mayo el boleto mínimo en La Plata rozará los $1.000
En medio del caos de micros, en mayo el boleto mínimo en La Plata rozará los $1.000
El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y prepara un nuevo desembolso
Declararon las jubiladas que le prestaron a Adorni 200 mil dólares para comprar un departamento
IPS confirmó el cronograma de pagos de haberes de abril para jubilados
"Escenario caótico" en Medicina: demoras en la renovación del decano y "falta de cupos" en materias clave
"Me cerraron puertas por ser quien soy": Deian Verón habló de su presente y bancó fuerte a su papá
Denuncian una oscura trama de drogas, abuso y robo en El Bosque de La Plata
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Un gremio rechazó los pasacalles en la Escuela Anexa de la UNLP en medio de la grieta por los paros
¿Qué pasa con el Boleto Universitario? Denuncian "recortes" y aseguran que la carga en la SUBE "está al caer"
WOW Publicidad: cómo planificar campañas que realmente se ven
Horror en Arquitectura: internaron a la mamá de la bebé fallecida en La Plata
Si naciste en los '90 tenés un riesgo 5 veces mayor de tener cáncer de colon
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO.- ¿Experimento o broma que terminó mal? Qué se sabe de la explosión que dejó heridos y sin clases a un colegio
Damonte borró a dos ex Gimnasia del plantel de Aldosivi: uno referente y otro recién llegado
Se largó con todo en La Plata, que está bajo alerta amarillo por fuertes lluvias: cuándo para
Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados
Paran los judiciales bonaerenses en el marco del conflicto con la Suprema Corte
Familias de La Plata denuncian que el Programa TEA "está en emergencia" y esta tarde se movilizan a IOMA
Ante el bloqueo de EEUU, Irán amenaza con obstruir el comercio en zonas clave
“Algo hay que hacer o el fútbol morirá”: tiempo neto, tarjetas temporales, más goles, la idea que llega desde Italia
Sigue la campaña solidaria por el nene de La Plata que quedó cuadripléjico tras un grave accidente
Los médicos, en estado de alerta en relación al IOMA. "Nos preocupa que los pagos lleguen tarde y de manera parcial"
Choque entre un micro de la línea 275 y un delivery en La Plata: dos jóvenes fueron hospitalizados
El conmocionante caso de dos mujeres que fueron intercambiadas de familia al nacer y se enteraron 40 años después
Gallardo y su romance con una modelo Miss Universo: uruguaya y con 22 años menos que él
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo confirmó el jefe de las fuerzas armadas de Irán, Alí Abdollahi
Escuchar esta nota
Mientras Estados Unidos intensificó hoy la presión sobre Irán con un bloqueo naval, Teherán amenazó con obstruir las exportaciones del Mar Rojo en represalia.
El Mando Central de Estados Unidos declaró durante la noche en redes sociales que el bloqueo se "aplicó plenamente" y que las fuerzas estadounidenses "detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar".
Sin embargo, el panorama basado en los datos de seguimiento marítimo del martes era menos claro, ya que al parecer varios barcos que zarparon desde puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo.
En ese marco, Irán amenazó hoy con bloquear el Mar Rojo, al que no tiene acceso territorial. Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y "crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros", eso significará "el preludio" de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.
"Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el Mar de Omán o en el Mar Rojo", añadió, según un comunicado difundido por la televisión estatal.
Con el bloqueo los analistas afirman que Estados Unidos pretende no sólo asfixiar los ingresos iraníes, sino también presionar a China, el mayor comprador de petróleo de Irán, para que impulse a Teherán a reabrir el estrecho.
LE PUEDE INTERESAR
¿Trump está loco?: su salud mental, bajo la lupa
LE PUEDE INTERESAR
El pontífice respondió sin miedo ante las agresiones
El presidente estadounidense Donald Trump dijo haber pedido a su homólogo chino Xi Jinping que no suministre armas a Irán. En declaraciones al diario New York Post, Trump abrió sin embargo la puerta a reanudar las negociaciones de paz con Irán "en los próximos dos días", después del fracaso de la primera sesión el fin de semana.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí