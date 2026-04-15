Ante el bloqueo de EEUU, Irán amenaza con obstruir el comercio en zonas clave

Mientras Estados Unidos intensificó hoy la presión sobre Irán con un bloqueo naval, Teherán amenazó con obstruir las exportaciones del Mar Rojo en represalia.

El Mando Central de Estados Unidos declaró durante la noche en redes sociales que el bloqueo se "aplicó plenamente" y que las fuerzas estadounidenses "detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar".

Sin embargo, el panorama basado en los datos de seguimiento marítimo del martes era menos claro, ya que al parecer varios barcos que zarparon desde puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo.

En ese marco, Irán amenazó hoy con bloquear el Mar Rojo, al que no tiene acceso territorial. Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y "crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros", eso significará "el preludio" de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.

"Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el Mar de Omán o en el Mar Rojo", añadió, según un comunicado difundido por la televisión estatal.

Con el bloqueo los analistas afirman que Estados Unidos pretende no sólo asfixiar los ingresos iraníes, sino también presionar a China, el mayor comprador de petróleo de Irán, para que impulse a Teherán a reabrir el estrecho.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo haber pedido a su homólogo chino Xi Jinping que no suministre armas a Irán. En declaraciones al diario New York Post, Trump abrió sin embargo la puerta a reanudar las negociaciones de paz con Irán "en los próximos dos días", después del fracaso de la primera sesión el fin de semana.