Paran los judiciales bonaerenses en el marco del conflicto con la Suprema Corte

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Denuncian la falta de respuestas a una serie de reclamos por condiciones laborales y mejora salarial
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La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizará este miércoles un paro de actividades y retiro de los lugares de trabajo a partir de las 12hs. en los 20 departamentos, en el marco del conflicto que mantienen los judiciales con la Suprema Corte de Justicia.
La medida implicará un cese parcial de actividades en toda la provincia, con retiro de los puestos de trabajo desde el mediodía. Por eso, se estima que la protesta genere demoras en la atención al público y suspensión de audiencias, especialmente durante el turno tarde.
La convocatoria que lanzó la AJB se da ante la falta de respuestas a una serie de reclamos que el gremio sostiene desde hace meses. Según indicaron desde la organización sindical, la ausencia de definiciones profundiza un escenario de conflicto vinculado a condiciones laborales, carrera judicial y recomposición salarial.
“Las trabajadoras y los trabajadores judiciales seguimos en conflicto con la Suprema Corte de Justicia, que continúa sin dar respuestas a problemas estructurales”, sostuvo el secretario General de la AJB, Hugo Russo. En esa línea, el dirigente remarcó la necesidad de “definiciones políticas concretas” para avanzar en soluciones de fondo.
Entre los principales planteos, están la implementación de subcategorías para todo el escalafón como una herramienta para mejorar los ingresos y ordenar la carrera judicial. Asimismo, reclaman la sanción de una ley marco de paritarias que permita discutir en condiciones de igualdad aspectos vinculados al trabajo judicial.
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