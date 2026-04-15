Un gremio rechazó los pasacalles en la Escuela Anexa de la UNLP en medio de la grieta por los paros

La grieta que se abrió esta semana en la Escuela Anexa tras la colocación de pasacalles en rechazo a los paros docentes y luego el anunció de una acción de amparo para que los educadores de los colegios de la UNLP regresen a las aulas, en medio del conflicto entre universitarios y el gobierno nacional por la Ley de Financiamiento Universitario, sumo este miércoles un nuevo capítulo.

Ahora el gremio que nuclea a los docentes de la casa de altos estudios local, ADULP, emitió un comunicado en respaldo a los educadores que participan de las medidas de fuerza y en rechazó el accionar del grupo que se opone a las huelgas.

"Todo el apoyo a las compañeras y compañeros de la Escuela Anexa", expresó la entidad gremial.

En alusión a la aparición de pasacalles en las cercanías del edificio del 50 y 116 que dicen "basta de paros", ADULP calificó de "firma abstracta" la denominación "Padres de la Anexa" empleada para rubricar esas expresiones en la vía pública.

"Queremos dejar en claro que el apoyo a nuestras compañeras y compañeros docentes de la Escuela Joaquín V. González, la Anexa, es incondicional", fue el contundente mensaje de ADULP.

"Con salarios que llevan una caída de poder adquisitivo del orden del 50%, con una inflación desatada y con un gobierno nacional que incumple la Ley de Financiamiento Universitario es imposible concebir un funcionamiento normal", argumentó el gremio docente.

Según explicaron en el comunicado, que lleva la firma del secretario general de ADULP, Octavio Miloni, "las medidas de fuerza las resolvemos en Asamblea con todos y todas las docentes de facultades y colegios y por lo tanto la lucha de la Anexa es la lucha de todos y todas las docentes".

Entre un amparo y nuevos paros

Ayer, en las inmediaciones de la escuela Anexa aparecieron carteles con la leyenda “basta de paros, Familias de la Anexa”. Esa nueva escenografía dominada por los pasacalles con números de teléfono y correos electrónicos para sumarse a la movida que busca frenar los paros, tuvo como respuesta actividades de apoyo a la protesta de docentes y nodocentes.

Según pudo saber este diario, el grupo que se autodenomina Familias de la Anexa, está juntando firmas para hacer una presentación judicial, formal, a fines de la próxima semana.

La idea es presentar una acción de amparo, que se apoya en el derecho a la educación y solicitar una medida cautelar por la vuelta a las aulas y la continuidad pedagógica para los niños.

El próximo viernes 17 de abril habrá una nueva protesta de los nodocentes con un paro sin concurrencia a los lugares de trabajo, lo que representa la imposibilidad de que abran las puertas de colegios y facultades, a no ser que lo hagan las autoridades y docentes. También hay una convocatoria para el 23 de abril y luego los docentes tienen votada una semana de paro desde el 27 de abril.

En la presentación que están preparando entre padres, madres y responsables legales de los estudiantes de la Anexa, se indica que la acción es “contra la UNLP, las autoridades de Escuela Anexa, contra el Estado Nacional y/o contra quien resulte jurídicamente responsable de garantizar la regular prestación del servicio educativo y su adecuado financiamiento”.

Los padres manifestaron que el amparo “tiene por finalidad que se ordene de manera inmediata y urgente la adopción de todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad educativa, pedagógica y social de los niños y niñas que concurren al Nivel Inicial y al Nivel Primario de dicho establecimiento”.