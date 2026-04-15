El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y prepara un nuevo desembolso

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, lo que habilita un nuevo desembolso por mil millones de dólares.

El anuncio lo formuló hoy el FMI, luego que su titular, Kristalina Georgieva, mantuviera un breve encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien arribó este miércoles a Washington para participar de las Reuniones de Primavera del FMI, actividad que comenzó el lunes, se extenderá hasta el viernes y reúne a ministros y líderes mundiales, el foco estará dominado por la situación del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El desembolso por mil millones de dólares dependía del cumplimiento de las metas del primer trimestre, en especial en la acumulación de reservas netas y el mantenimiento del superávit fiscal.