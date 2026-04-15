Accidente en una esquina de Olmos y un pedido “urgente” de semáforos en la avenida 44

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En la intersección de avenida 44 y 179, en el barrio platense de Lisandro Olmos, un nuevo accidente vial obliga a los vecinos a pedir “con urgencia” la instalación de semáforos en la zona.
El accidente involucró a un Volkswagen UP y una motocicleta 125 cc. El vehículo de menor porte quedó tendido en la cinta asfáltica, resultando herido el motociclista.
Ante esta imagen, repetida en el barrio, y el cansancio de los vecinos por el peligro que implica es que, reclamaron, “este cruce necesita semáforos con urgencia”.
Al lugar se acercaron personal del Comando de Patrullas, Policía Bonaerense y una ambulancia del SAME.
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