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Accidente en una esquina de Olmos y un pedido “urgente” de semáforos en la avenida 44

Accidente en una esquina de Olmos y un pedido “urgente” de semáforos en la avenida 44
15 de Abril de 2026 | 21:22

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En la intersección de avenida 44 y 179, en el barrio platense de Lisandro Olmos, un nuevo accidente vial obliga a los vecinos a pedir “con urgencia” la instalación de semáforos en la zona. 

El accidente involucró a un Volkswagen UP y una motocicleta 125 cc. El vehículo de menor porte quedó tendido en la cinta asfáltica, resultando herido el motociclista. 

Ante esta imagen, repetida en el barrio, y el cansancio de los vecinos por el peligro que implica es que, reclamaron, “este cruce necesita semáforos con urgencia”. 

Al lugar se acercaron personal del Comando de Patrullas, Policía Bonaerense y una ambulancia del SAME.

 

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