Acción copera para Central y la Lepra mendocina

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Esta tarde continúa la acción de los equipos argentinos en Copa Libertadores. Rosario Central quiere sumar su primer triunfo en el certamen ante Libertad, en tanto que Independiente Rivadavia tiene una dura visita a la noche en Brasil.
El Canalla juega en Asunción ante Libertad desde las 19. En este sentido, los dirigidos técnicamente por Jorge Almiron igualaron sin goles en su estreno copero con Independiente del Valle. Por eso, quieren sonreír en tierras guaraní, ante un rival que viene de caer ante Universidad Central en Ecuador.
Por otro lado, la Lepra mendocina que atraviesa un gran presente en los dos frentes, y que viene de vencer a Bolívar por la mínima, visita a Fluminense en Río de Janeiro a partir de las 21.30. El Flu llega de capa caída al igualar ante Deportivo La Guaira en el debut, y perder el domingo pasado el clásico carioca ante Flamengo.
POR MES*
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