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Deportes |EL ARQUERO SE RETIRÓ EN LLANTO Y DESCONSOLADO

Marchesín, con el karma de las lesiones

Volvió ante el Rojo tras un desgarro en el aductor de la pierna derecha. Ahora fue en la rodilla y en el cuerpo técnico hay preocupación

Marchesín, con el karma de las lesiones

El llanto de Marchesín, que no pudo seguir el partido por una lesión

15 de Abril de 2026 | 03:12
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Cuando transcurrían 12’ de la primera etapa y tras una muy buena intervención para salvar la caída de su arco, Agustín Marchesín cayó en el área visiblemente sentido e inmediatamente su compañero y capitán Leandro Paredes hizo el gesto de cambio al banco de Claudio Úbeda para que el ingreso de Leandro Brey. El ex arquero de Lanús, América de México y Porto, entre otros, había vuelto frente a Independiente tras perderse varios partidos por una lesión muscular grado 3. Visiblemente dolorido y cubriéndose la cara con su camiseta , se retiró y es probable que en las próximas horas se le realicen estudios para ver la gravedad de su lesión o si todo quedará en un susto para el ex arquero de la Selección Argentina, lo cierto es que se lo vio tomarse la rodilla y eso preocupó a más de uno dentro del campo y en las tribunas, de cara a la seguidilla de partidos importantes que se le aproximan a Boca . Sin ir más lejos, el domingo los dirigidos por Úbeda deberán visitar el Monumental de Núñez para visitar a River en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino por la fecha 15.

DARÍO HERRERA DIRIGIRÁ EL SUPERCLÁSICO

Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca que se disputará el próximo domingo a las 17 en el Monumental.

El neuquino de 41 años dirigirá su séptimo partido entre ambos y el balance es positivo para el Xeneize, ya que ganó tres de ellos. Lo acompañarán Juan Pablo Belatti, Pablo González, Juan Pafundi y en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.

 

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