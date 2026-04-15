Marchesín, con el karma de las lesiones

Cuando transcurrían 12’ de la primera etapa y tras una muy buena intervención para salvar la caída de su arco, Agustín Marchesín cayó en el área visiblemente sentido e inmediatamente su compañero y capitán Leandro Paredes hizo el gesto de cambio al banco de Claudio Úbeda para que el ingreso de Leandro Brey. El ex arquero de Lanús, América de México y Porto, entre otros, había vuelto frente a Independiente tras perderse varios partidos por una lesión muscular grado 3. Visiblemente dolorido y cubriéndose la cara con su camiseta , se retiró y es probable que en las próximas horas se le realicen estudios para ver la gravedad de su lesión o si todo quedará en un susto para el ex arquero de la Selección Argentina, lo cierto es que se lo vio tomarse la rodilla y eso preocupó a más de uno dentro del campo y en las tribunas, de cara a la seguidilla de partidos importantes que se le aproximan a Boca . Sin ir más lejos, el domingo los dirigidos por Úbeda deberán visitar el Monumental de Núñez para visitar a River en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino por la fecha 15.

DARÍO HERRERA DIRIGIRÁ EL SUPERCLÁSICO

Darío Herrera será el árbitro del Superclásico entre River y Boca que se disputará el próximo domingo a las 17 en el Monumental.

El neuquino de 41 años dirigirá su séptimo partido entre ambos y el balance es positivo para el Xeneize, ya que ganó tres de ellos. Lo acompañarán Juan Pablo Belatti, Pablo González, Juan Pafundi y en el VAR estarán Héctor Paletta y Sebastián Habib.