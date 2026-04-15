Boca manda en su grupo: ganó, gustó y goleó

Boca le ganó 3-0 a Barcelona de Guayaquil con los goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y Ander Herrera en La Bombonera por la segunda fecha de la Copa Libertadores. Se impuso con creces, golpeó en los momentos justos, sumó puntaje ideal en el Grupo D y alcanzó los 12 partidos sin derrotas.

El Xeneize fue el protagonista de la primera mitad con algunos baches, vale mencionar. Pero sin embargo, logró manejar los hilos del partido sin sobresaltos por parte del conjunto ecuatoriano. Comenzó mejor parado en el campo de juego y con más intervenciones, gracias a un encendido Adam Bareiro en todo el frente de ataque, que por su parte, quien jugó condicionado todo el partido, tras ser amonestado en los primeros instantes.

El apercibimiento no fue el único dolor de cabeza para el entrenador, sino que para colmo, a los 10 minutos, Marchesín abandonó su puesto en carrito debido una dolencia, dejando así, su lugar para Brey. A su vez, esto generó un colapso emocional para el equipo, que se vio sometido por la visita.

Delgado y Paredes fueron los más determinantes para proyectar el equipo en ataque

Pese a esto, pasada la primera media hora de juego, Boca volvió a tomar el protagonismo gracias a un medio campo comandado por Paredes, y seguido de Delgado y Ascacibar en ese orden. Mostrando con creces la mejoría.

De esta manera, a los 39 minutos con una jugada colectiva, los de la Ribera plasmaron en el marcador esa superioridad con el gol de Di Lollo luego de un centro de Blanco. Si bien tras el golpe Barcelona buscó contraatacar, Boca no se sintió inhibido y salió a los tumbos en busca del segundo.

En el complemento mantuvo la explosividad en ataque, con proyecciones de Aranda y algún que otro disparo de Merentiel. Además de pases filosos de Paredes que lograron romper líneas y lastimar a los Canarios. En este sentido, si bien los dirigidos por Úbeda eran claros dominadores, fallaron en la definición.

Por su parte, Boca tuvo la oportunidad de estirar la ventaja con el Ruso Ascacibar, pero el gol fue anulado. Cuando el arquero controló la pelota desde el piso, el ex Estudiantes se tiró con tapones de puntas quitándole el balón atenazado.

A pesar de esto, los dueños de casa tuvieron más aproximaciones, pero sin llegadas nítidas. La posesión fue siempre de Boca, ante un rival que se encontró desbordado y no logró asentarse nunca en el terreno, generando a su vez espacios para un Leandro Paredes que aprovechó los lugares cedidos para gestar llegadas a campo enemigo.

Frente a esta situación, el DT de los de Guayaquil metió mano en el equipo, realizando las cinco modificaciones en poco más de 20 minutos, en un estado de necesidad absoluto para lograr la igualdad, a sabiendas de que la diferencia era exigua.

Por su parte, el Sifón recién pasada la segunda media hora de juego realizó un retoque con el ingreso de Zeballos, para aprovechar su desequilibrio por la banda.

Ya entrada la noche en el barrio de La Boca, y transitando los últimos minutos de juego, el Xeneize volvió a golpear para sellar el triunfo en un Estadio que se llenó la boca de gol por el tanto de Ascacibar, que tomándose una revancha del tanto anulado se tiró de palomita dentro del área tras el centro de Blanco que volvió a llenarse el botín de asistencia. Y para cerrar una noche de ensueño, Herrera puso la frutillita del postre marcando el 3-0.

De tal manera, Boca se impuso sin inconvenientes ante un débil rival que nunca entró en el circuito de juego. El Xeneize sumó su segunda victoria en la Copa Libertadores, alcanzando a su vez, los 12 partidos sin caer, un dato que ilusiona en vísperas del Superclásico.