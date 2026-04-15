Lluvia de balas contra una casa en Punta Lara

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Una mujer de 39 años denunció que su casa fue baleada en la madrugada del pasado 13 de abril en la ciudad de Ensenada.
Según relató, cerca de las 23.00 de esa jornada dos hombres en moto efectuaron al menos cinco disparos, que impactaron contra el portón y el paredón de su domicilio situado en la localidad de Punta Lara (118 entre 9 y 11).
La denunciante señaló como principal sospechoso a un hombre a quien identificó con nombre y apellido, ya que su pareja mantendría con él una vieja e interminable disputa.
La denunciante aseguró que días antes de la balacera el acusado los había amenazado de muerte e incluso se presentó en su vivienda mostrando un arma de fuego.
La mujer manifestó temor por su seguridad y la de su familia, remarcando que el agresor “viene cumpliendo” sus promesas.
Además, indicó que existen cámaras de seguridad -tanto municipales como propias- que habrían registrado el ataque, por lo que reclama su detención.
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