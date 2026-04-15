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Policiales |SE TRATA DE LA MENOR DE 7 AÑOS ATACADA EN LA CASA DEL NIÑO DEL PADRE CAJADE

La nena que fue golpeada se recupera y su familia lanzó una fuerte acusación

La nena que fue golpeada se recupera y su familia lanzó una fuerte acusación

La mamá de la víctima

15 de Abril de 2026 | 04:36
Edición impresa

Mientras la Justicia avanza para esclarecer el brutal episodio ocurrido en la Casa del Niño del Padre Cajade, en la sede de Barrio Aeropuerto, la nena de 7 años que fue víctima de la agresión por parte de otras menores evoluciona favorablemente y está fuera de peligro, en lo que muchos ya consideran un desenlace casi milagroso.

El caso, que conmocionó a la región por el nivel de violencia involucrado, sumó ahora un nuevo capítulo: la palabra del abogado de la madre, quien cuestionó con dureza el accionar de las autoridades del establecimiento.

Según sostuvo en contacto con EL DIA el letrado Ignacio Barrios, desde la institución “estaban enterados del suceso desde el minuto cero”, pero no habrían informado de inmediato a la familia. “Lo omitieron y se lo comunicaron a la madre recién varias horas después de que la menor fuera maltratada. Temían decírselo”, afirmó.

De acuerdo a esta versión, la nena habría sido atacada dentro de un baño por otras menores, en un episodio que incluyó golpes de puño, patadas y tirones de pelo, mientras una de ellas le impedía la salida. La agresión solo se detuvo por la intervención de personal del lugar.

Sin embargo, siempre según la denuncia, tras el hecho las educadoras habrían bañado, cambiado y peinado a la víctima antes de que fuera retirada, sin advertir lo sucedido a los adultos responsables. La reconstrucción surge también del testimonio de la madre, quien declaró que al retirar a la nena notaron que estaba “rara” y con otra ropa. Horas más tarde, desde la escuela a la que asistía, la llamaron de urgencia porque la menor presentaba un fuerte dolor de cabeza.

Ya en su casa, la situación se agravó: fiebre, vómitos y decaimiento. Recién entonces, cerca de las 16:30, recibió un mensaje de una encargada del centro en el que le relataban lo ocurrido horas antes. La mujer describió que, tras ese intercambio, su hija empeoró, con síntomas alarmantes como labios violáceos y dolor abdominal intenso, lo que motivó su traslado de urgencia al Hospital de Niños, donde quedó internada en terapia intensiva durante dos días.

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En la actualidad, la nena se encuentra lúcida y en recuperación, mientras se aguardan estudios para descartar lesiones internas. Por el hecho interviene la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, que busca determinar cómo se desencadenó el ataque, el grado de responsabilidad de las involucradas y si existieron fallas o irregularidades en el accionar institucional.

Con versiones contrapuestas, el caso sigue bajo investigación, en medio de una fuerte preocupación por lo ocurrido y por las condiciones en las que se produjo un episodio de violencia entre niños.

 

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