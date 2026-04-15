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Actividades Italiano, reunión de jubilados, Gym +50

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15 de Abril de 2026 | 04:53
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Por mail: clubes@eldia.com
Por WhatsApp: 2215436272

ITALIANO EN EL CÍRCULO TRENTINO

El Círculo Trentino, situado en 18 Nº 276, entre 37 y 38, inscribe para el curso de idioma italiano, nivel principiante, que se desarrolla los días miércoles de 17.30 a 19, desde hoy y tiene un arancel mensual de 40 mil pesos (en abril se paga medio mes). Inscripción: 2215611936.

JUBILADOS: ALMUERZO EN V. ELVIRA

El sábado 25 de abril, el Centro de Jubilados y Pensionados de Villa Elvira llevará a cabo un “Almuerzo Bailable” en el Club Villa Vieyra, ubicado en 77 entre 1 y 115, a partir de las 12.30. Habrá buffet y animación musical. Hay que llevar vajilla completa. Reservas: 2214948808 ó 221-6013008.

JUBILADOS: REUNIÓN EN BERISSO

El Centro Pétalos de Rosas de Abril, situado en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis), Berisso, realizará su fiesta mensual el sábado 18 de abril, a partir de las 12. Habrá buffet a precios módicos, sorteos y animación (“Marcelo Gabriel)”. El valor de la tarjeta es de $4.000 para Socios y $ 6.000 para No Socios. La administración atiende de lunes a viernes de 10 a 12. Hay que llevar vajilla.

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50

Las actividades para mayores de 50 años, en el Club Circunvalación (7 entre 77 y 78) se desarrollan los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701.

 

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