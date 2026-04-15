En Los Hornos, actividades físicas y deportes: gratis para todas las edades

Con el objetivo de promover la salud y el acceso gratuito a actividades físicas, la Municipalidad de La Plata puso en marcha un programa de propuestas deportivas y lúdicas en distintos puntos de la Ciudad. Una de las sedes estará en el Polideportivo de Los Hornos (66 y 153). Para participar, solo hay acercarse al predio o comunicarse con la Dirección de Deportes (221 524-5179; mail: deporteslaplata@gmail.com)

para completar el registro y presentar el certificado de salud.

La oferta para niños y jóvenes incluye las siguientes disciplinas formativas y recreativas: Ajedrez inicial/avanzados, lunes y miércoles a las 18 y 19; Básquet infantil, martes y jueves a las 17; Básquet juvenil, martes y jueves a las 18; Cestoball infantil, miércoles y viernes a las 19; Cestoball juvenil/mayores, miércoles y viernes a las 20; Danzas urbanas, martes y jueves a las 16.30; Fútbol infantil, lunes y viernes a las 17; Fútbol cadetes, miércoles y jueves a las 18; Gimnasia artística infantil, lunes y viernes a las 17; Gimnasia artística juvenil, lunes y viernes a las 18; Handbal infantil, lunes y viernes a las 18; Taekwondo infantil, martes y jueves a las 18; Taekwondo juvenil, martes y jueves a las 19; Vóley infantil, lunes y miércoles a las 19; Vóley juvenil, lunes y miércoles a las 14:30 y 20.

Para adultos hay: Cardio Circuit, martes y jueves a las 15; Entrenamiento funcional, martes y jueves a las 10, 11, 17 y 18; Futsal femenino, lunes y jueves a las 20; Futsal masculino, lunes y jueves a las 19; Patín inicial, martes y jueves a las 19; Patín intermedios y avanzados, martes y jueves a las 20; Pilates en colchoneta, lunes, miércoles y viernes a las 9 y martes y jueves a las 15:30; Vóley recreativo mayores, lunes y miércoles a las 13:30 y martes y viernes a las 19 y 20; Yoga, martes y jueves a las 9 y lunes y miércoles a las 15 y 16.

Para adultos mayores, integrando actividades para personas con discapacidad (PCD): Gimnasia para la tercera edad, lunes, miércoles y viernes a las 10; Newcom, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10:30; Boccia PCD, sábados de 9 a 12; Futsal PCD, martes y jueves a las 14:00; Goalball PCD, sábados de 10 a 13.