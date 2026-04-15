Más reclamos por congelamiento y deudas de honorarios médicos

Pami es eje de uno de los reclamos en estas horas / Archivo

Crecen los reclamos de los médicos por la crisis en el sector salud. Demoras en los pagos y falta de actualización de los honorarios que paga IOMA forman parte de los principales reclamos de agremiaciones y entidades que agrupan distintas especialidades.

Al reclamo que realizó la Agremiación Médica Platense (Amepla) por la falta de pago completo de las prestaciones realizadas a los afiliados de la obra social bonaerense se sumaron los anestesiólogos, quienes plantearon además el agotamiento físico en el personal de salud.

SEGURIDAD DEL PACIENTE

A través de un documento técnico de alerta sanitaria, Carlos Marcheschi, directivo de la Sociedad Platense de Anestesiología y director de la Diplomatura en Bienestar Perioperatorio de la UNLP, denunció una crítica situación marcada por “deudas salariales y un creciente agotamiento profesional que impacta directamente en la calidad de la atención médica”.

Según el informe, “el sistema de salud incurre en una contradicción sistemática al exigir máxima excelencia y responsabilidad técnica mientras somete a los especialistas a condiciones de inestabilidad económica severa. Actualmente, a los profesionales que desempeñan tareas bajo el Convenio de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires aún se les adeuda parte de sus haberes de diciembre de 2025, a lo que se suma el congelamiento de los honorarios del IOMA, que no reciben actualizaciones desde octubre de ese mismo año”.

“El estrés financiero crónico erosiona capacidades cognitivas críticas para la especialidad, como la atención sostenida, la memoria de trabajo y la toma de decisiones bajo presión. Para compensar la pérdida del poder adquisitivo, muchos especialistas optan por una sobrecarga de guardias, lo que acelera el proceso de burnout y empuja a otros a una migración silenciosa hacia el sector privado o hacia otras jurisdicciones, dejando al sistema público descapitalizado de recursos humanos esenciales”, describió Marcheschi.

El documento puso énfasis en el fenómeno denominado como “Propofest” -el autoconsumo de agentes anestésicos por parte de los profesionales- calificándolo como el síntoma más grave y visible de un entorno laboral extenuante. Marcheschi sostiene que “el uso de estas sustancias para la desconexión ante un sistema nervioso agotado e invisibilizado es una señal de alarma que el sistema ha decidido ignorar”.

En este contexto, se establecen tres urgencias para revertir la crisis: el cumplimiento inmediato de los pagos adeudados, la actualización periódica de los aranceles de IOMA y la incorporación del bienestar del personal sanitario como una variable central de la gestión de calidad.

Finalmente, la advertencia resalta que un sistema de salud que no cuida a quienes cuidan no es sostenible, ya que la seguridad del paciente y la integridad del profesional son, en última instancia, una sola agenda.

PAMI

Por otra parte, sigue el conflicto con los médicos de cabecera de PAMI que reclaman por el impacto de una medida que adoptó la obra social nacional que afecta los ingresos de los profesionales. Los médicos están realizando un paro de 72 horas en la atención a los afiliados.

En ese contexto, desde el colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires subrayaron que se corre el riesgo de un “colapso en la atención médica e los afiliados de PAMI”.