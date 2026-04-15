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Política y Economía |CUMBRE CON MAURICIO MACRI

El PRO bonaerense, entre gestos de unidad y quejas contra aliados

El PRO bonaerense, entre gestos de unidad y quejas contra aliados

Los integrantes de la nueva conducción del PRO en la provincia / X

15 de Abril de 2026 | 05:22
Edición impresa

El PRO bonaerense cumplió la formalidad de completar su conducción que ya tenía a Cristian Ritondo en la presidencia y Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López, en la vice. En un encuentro del que participó Mauricio Macri, el partido amarillo decidió que el senador Pablo Petrecca sea vice segundo y Florencia De Sensi quede como secretaria general.

Esa definiciones llegaron cargadas de señales políticas. En primer término, hacia el interior del espacio, apareció un mensaje de unidad con la premisa de evitar el escenario que se registró en el cierre de listas de las elecciones legislativas de 2025 cuando algunos intendentes de peso rechazaron los términos de la alianza que el PRO tejió en territorio bonaerense con La Libertad Avanza.

De hecho, diversos dirigentes que compitieron fuera de ese acuerdo ahora fueron sumados en lugares relevantes en la arquitectura partidaria como el caso de Petrecca, por entonces intendente de Junín que terminó en un alianza seccional con el radicalismo.

Esas señales que buscó mostrar un partido monolítico tras otras deserciones rumbo a la canasta libertaria, se movió en consonancia con el mensaje que se escuchó en la reunión. “Tenemos municipios que hay que defender, tenemos concejales, legisladores, pero nuestro objetivo tiene que ser ganar la provincia de Buenos Aires, con el mejor candidato y con el mejor equipo”, sostuvo Petrecca.

“Tenemos experiencia, tenemos gestión y sabemos cómo hacerlo. Estamos listos para el próximo paso: transformar la provincia de Buenos Aires”, reafirmó el mensaje oficial que se difundió tras la cumbre.

Si bien 2027 sobrevoló todo el tiempo el horizonte y en los mensajes de varios de los intendentes, legisladores y dirigentes que hablaron, no hubo referencias claras y concretas respecto a una posible reedición de una alianza con LLA.

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Por el contrario, aparecieron algunas críticas no tanto apuntadas hacia el gobierno nacional, sino al comportamiento de concejales libertarios que suelen hacerle la vida imposible a intendentes del macrismo. Uno de los casos que se mencionó fue Zárate, donde el intendente Marcelo Matzkin, uno de los entusiastas impulsores del acuerdo en 2025, contó algunos de los sobresaltos que debe afrontar en el concejo deliberante.

Como ocurre a nivel nacional, el PRO apunta a reposicionarse con un perfil bien opositor en la Provincia y, en ese contexto, llamó a construir una alternativa “sólida y ganadora” para la cita electoral del año próximo.

Puertas adentro este proceso también busca, como objetivo inmediato, defender a los municipios amarillos y el desarrollo territorial del partido. “Los intendentes del PRO ya demostramos que donde gobernamos se vive mejor”, sostuvo la jefa comunal de Vicente López, Soledad Martínez, al blanquear ese propósito.

 

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