Intendentes marcharon contra Caputo: pidieron obras y que baje la nafta

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Participaron de la movida en CABA Kicillof y Alak, además de jefes comunales de todo el país y de distintos espacios políticos
Pasaron por la Casa Rosada y enseguida, a metros de allí, se instalaron frente al ministerio de Economía. Frente a las oficinas que ocupa el Luis “Toto” Caputo, intendentes de todo el país reclamaron al gobierno nacional por la suba en los combustibles y la paralización de obras.
Se trató, en rigor, de una conjunción de marchas que, no obstante, logró de alguna forma disimular la interna que se libra en el peronismo. Integradas mayoritariamente por alcaldes bonaerenses, estuvieron kicillofistas y camporistas, unidos en un reclamo con un único destinatario final: el Gobierno nacional.
Por un lado, había convocado la Federación Argentina de Municipios que lidera el matancero Fernando Espinoza. Por el otro, hubo un llamado paralelo del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. “Nunca intendentes de distintos partidos políticos se acercaron de forma conjunta. El desastre al que nos está llevando la política económica de este Gobierno, la baja en la coparticipación en prácticamente en un 24% promedio, no hay recursos, hay intendentes vecinalistas, radicales, justicialistas, de Juntos por el Cambio, intendentes de todos los colores políticos”, dijo el intendente de La Matanza, quien resumió el reclamo como un “hecho histórico”.
Estuvieron Mariel Fernández, de Moreno; Andrés Watson, de Florencio Varela; Fernando Moreira, de San Martín; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada; Fabián Cagliardi, de Berisso, entre otros. Por la Cámpora participaron Julián Álvarez (Lanús); Damián Selci (Hurlingham); Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Eva Mieri (Quilmes).
“Queremos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera de los municipios”
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“El reclamo es federal, incluye a todos los intendentes, más de 150, intendentes de todo el país, no es una provincia, es todo el país. Exigimos al Gobierno nacional que baje el litro del combustible y que además hagan las obras que con el fondo tienen la obligación y responsabilidad. Es un fraude, un robo, es un delito que se queden con la plata de todos los que cuando cargan el tanque de nafta, una parte de ese valor va a una cuenta para hacer obras”, dijo Katopodis.
De esa movida participaron además de peronistas, algunos radicales y vecinalistas.
Luego de esa movida, el cónclave de intendentes se trasladó hasta la sede de la Federación de Municipios. Allí se sumó el gobernador Axel Kicillof. También el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela.
“La deserción absoluta del Estado nacional generó una verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Aquí estamos intendentes y gobernadores que nunca vamos a ponernos de espaldas a nuestro pueblo: si no fuera por el acompañamiento y la asistencia en cada barrio y en cada municipio, la Argentina de Javier Milei sería ya una calamidad absoluta”.
“Este programa nacional le está arruinando la vida a la gente. La microeconomía está mal y la macro es espantosa: la solución no es solo cambiar el elenco, sino modificar por completo el modelo”, añadió. Luego, sobrevoló la cita electoral de 2027. “Tenemos la responsabilidad y la obligación de mostrar que otro camino es posible: estamos trabajando para crear una alternativa política que pueda sacar al país del pozo en el que nos están metiendo”, concluyó.
El platense Julio Alak redondeó el reclamo. “Solicitamos un nuevo pacto fiscal que evite la asfixia financiera que sufren las provincias y los municipios como consecuencia de las actuales políticas económicas”, señaló.
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