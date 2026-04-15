Investigan a la esposa de Adorni por contratos con el Gobierno

Misión cumplida: Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco y está invicto en la Copa Libertadores
Misión cumplida: Estudiantes venció 2 a 1 a Cusco y está invicto en la Copa Libertadores
Intendentes marcharon contra Caputo: pidieron obras y que baje la nafta
VIDEO. "Explosión" en una escuela de City Bell: experimento fallido, menores heridos y edificio evacuado
Décimos mes consecutivo en alza: la inflación de marzo fue del 3,4 % y acumula 32,6% en los últimos 12 meses
¿Qué pasa con los micros de La Plata? Promesas de giros de fondos para sostener los servicios
La Provincia giró más de 13 mil millones de pesos a los municipios: La Plata recibió uno de los montos más altos
Insólito: en Gonnet, un menor sin licencia protagonizó un accidente y terminó encubierto por su padre
“Es la primera vez que gano algo”: la emoción de un verdulero de La Plata que se lleva los $4 millones del Cartonazo
Boca, con gol de Di Lollo, le gana 1 a 0 a Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores
Bebé fallecida en La Plata: los primeros datos que reveló la autopsia y el juez federal que se aparta
Elevan a juicio oral la causa contra un cirujano de La Plata por la muerte de una paciente
VIDEO y FOTOS | Tensión en el centro de La Plata: hubo piedrazos y gases en el piquete de organizaciones sociales
Padres de la Anexa se hartaron de los paros en la UNLP y van a la Justicia
Sabrina Rojas reveló cómo está Luciano Castro tras su internación
Se conoció el tráiler de El Encargado 4: cuándo se estrena la nueva temporada
Dolor en la UNLP: murió un profesor atropellado mientras cambiaba una rueda pinchada en la ruta 205
Guardia alta: hay árbitros para el Superclásico por la fecha 15
Macri y Vidal encabezaron la reunión del PRO en la que estuvieron sus principales dirigentes
La ciclogénesis llega a La Plata y se espera un martes con chaparrones
Las primeras imágenes de Adrián Suar y Natalia Oreiro durante la filmación que los unió en la pantalla grande
A los 87 años, Cormillot quiere volver a ser padre pero hay un problema...
VIDEO. La Reserva de Gimnasia venció 2 a 0 a San Lorenzo: el golazo de Brian Croce
Pimpinela inaugurará la nueva disposición del Hipódromo de La Plata con campo sectorizado y ubicaciones sentadas
VIDEO.- Así robaron en un comercio "a pasos de la casa de Kicillof" en La Plata: "Quedate ahí o te vuelo la cabeza"
Rapicuotas anunció su alianza con el tenista argentino Tomás Etcheverry
Wall Street impulsa a los activos argentinos: suben bonos y acciones y el riesgo país se acerca a los 520 puntos
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO. Un taxi protagonizó un violento choque en un transitado cruce de Los Hornos
Caso Ángel: un informe escolar revelador y prisión preventiva por seis meses para la madre y el padrastro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El fiscal Stornelli pidió una serie de medidas de prueba para determinar si Bettina Angeletti fue favorecida a través de su consultora
No solo las propiedades sin declarar, los vuelos al exterior y la presunción de un crecimiento patrimonial que Manuel Adorni no podría justificar son investigados por la Justicia. En la mira también está la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, dueña de la consultora +Be y que habría resultado favorecida por el Gobierno con diversos contratos, entre ellos concesiones en el predio de Tecnópolis.
En este expediente, impulsado por la diputada nacional Marcela Pagano, el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Stornelli buscan determinar si hubo irregularidades como direccionamiento o licitaciones amañadas para beneficiar a Angeletti.
La denuncia de Pagano sugiere una trama de relaciones comerciales que podría configurar un mecanismo de retorno de fondos públicos, a través de la consultora +Be, que “tiene como clientes a importantes contratistas del Estado”.
Por ejemplo, se señalan lazos con National Shipping S.A., una naviera contratista de YPF que “también es cliente de la consultora de la esposa de Adorni. Esto es relevante porque Adorni fue designado director titular de YPF en representación del Estado en enero de 2026”, dice la acusación presentada en la Justicia.
Además, la lupa está puesta en un proceso de contratación de 2025 para servicios de mensajería masiva adjudicado a la empresa ATX S.A. por 3.650.226.300 pesos.
Otro dato levanta sospechas: las tres compañías que participaron de esa compulsa (ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.) “tendrían vínculos entre sí”. Por ejemplo, el presidente de Area Tech “fue empleado del presidente de ATX hasta 2022, y varias de estas firmas compartían el mismo domicilio legal en Parque Patricios”, denunció Pagano.
LE PUEDE INTERESAR
Intendentes marcharon contra Caputo: pidieron obras y que baje la nafta
LE PUEDE INTERESAR
Piedrazos e incidentes durante una marcha de organizaciones sociales
La presentación sugiere que estas firmas habrían actuado de manera coordinada para generar una “apariencia de pluralidad en la licitación cuando, en realidad, podrían formar parte de un mismo entramado empresarial”. La Justicia busca dilucidar si lo que se montó fue una posible simulación de competencia y si además hubo sobreprecios.
Sobre la concesión de Tecnópolis por 25 años -un negocio valuado en unos 183,3 millones de pesos-, la denuncia advierte que este proceso es gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que “depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete a cargo de Adorni”. Y apunta a los vínculos entre el funcionario y empresas como la de su esposa para beneficiarse con estos contratos.
Fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito son los posibles delitos que estudia el juez y por los que el fiscal Stornelli resolvió impulsar una serie de medidas de prueba.
Entre otras cuestiones, el representante del Ministerio Público pidió toda la documentación relativa a las contrataciones tecnológicas y de servicios de comunicación del Estado Nacional, para analizar los pagos por envíos de SMS masivos, soporte de software y la explotación comercial de predios públicos como Tecnópolis.
Por otro lado, trascendió ayer que Adorni omitió declarar en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) la casa del country de Exaltación de la Cruz que está a nombre de su mujer, que adquirió el 15 de noviembre de 2024 y que fue pagado en gran parte con un préstamo de 100.000 dólares que le hicieron dos mujeres.
Según se supo, el jefe de Gabinete dio cuenta de ese inmueble este mes, cuando la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y después de que la Justicia le solicitara a la OA la totalidad de lo presentado por Adorni.
La Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios a declarar sus bienes y los de su cónyuge. Adorni podría podría alegar que rectificó su declaración para agregar lo que no había informado. De todas maneras, se prevé que esta omisión será tenida en cuenta en la causa que lo investiga.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí