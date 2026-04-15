El diálogo entre EE UU e Irán, en suspenso

Las gestiones diplomáticas se intensifican para retomar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en un contexto de máxima tensión tras el bloqueo naval impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump en el estrecho de Ormuz. El mandatario aseguró que un nuevo encuentro podría concretarse “en los próximos días”, incluso con Pakistán como posible sede.

Desde la Organización de las Naciones Unidas, su secretario general António Guterres consideró “altamente probable” la reanudación del diálogo.

Sin embargo, el clima sigue siendo frágil: Teherán amenaza con represalias y el control del estratégico paso de Ormuz mantiene en vilo al comercio global.

Aunque rige un alto el fuego, la guerra ya dejó miles de muertos y sacudió los mercados energéticos. En ese escenario, la posibilidad de retomar conversaciones aparece como una señal de alivio, aunque todavía rodeada de incertidumbre y tensiones.