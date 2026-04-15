El pontífice respondió sin miedo ante las agresiones

En medio de la creciente tensión con Donald Trump por la guerra en Irán, el papa León XIV respondió con firmeza, pero sin estridencias. A bordo del avión papal rumbo a África, el pontífice estadounidense dejó en claro que no teme a las críticas del mandatario y defendió su postura apelando a los Evangelios.

“El mensaje no se puede confundir”, afirmó, al remarcar que su llamado a la paz no apunta contra nadie en particular. Citando las enseñanzas cristianas, recordó: “Bienaventurados los que trabajan por la paz”, y sostuvo que su misión es construir puentes y evitar la guerra. “No me apartaré de ese camino”, insistió.

León XIV también rechazó la idea de entrar en confrontaciones personales. “No tengo miedo del gobierno de Trump”, aseguró, marcando distancia con el tono agresivo del líder estadounidense. Sus palabras llegan tras duras críticas del presidente, quien lo acusó de ser débil y “demasiado progresista”.

Con un mensaje sereno, el pontífice reafirmó su rol: predicar reconciliación en un mundo atravesado por conflictos y tensiones crecientes.