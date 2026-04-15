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¿Trump está loco?: su salud mental, bajo la lupa

Declaraciones explosivas y actitudes imprevisibles del mandatario causan inquietud y críticas desde la oposición y sectores que antes lo respaldaban. ¿Es una estrategia?

¿Trump está loco?: su salud mental, bajo la lupa

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca, en Washington / AFP

15 de Abril de 2026 | 05:54
Edición impresa

El comportamiento reciente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el escenario político y reavivó un debate incómodo: ¿se trata de una estrategia calculada o de señales preocupantes sobre su salud mental?

En las últimas semanas, sus declaraciones encendieron alarmas incluso entre antiguos aliados, alimentando una polémica que ya no se limita solamente a sus adversarios.

Todo se intensificó tras una serie de mensajes erráticos y explosivos. Desde amenazas extremas contra Irán -llegando a insinuar la destrucción de toda una civilización- hasta ataques personales contra figuras internacionales, como el Papa, a quien tildó de débil, Trump dejó una estela de desconcierto.

UN LIDERAZGO IMPREVISIBLE

Sus intervenciones públicas, cada vez más desordenadas, con digresiones insólitas y afirmaciones incorrectas, refuerzan la percepción de un liderazgo imprevisible en un contexto global marcado por conflictos bélicos y alta tensión diplomática.

El debate ya no se limita a los demócratas. Voces críticas emergen también desde la derecha y entre figuras que supieron respaldarlo. Algunos excolaboradores y dirigentes conservadores lo describen como “fuera de control”, mientras que analistas advierten sobre el impacto de este estilo en la estabilidad internacional. Incluso se reactivaron pedidos para aplicar la Enmienda 25 de la Constitución estadounidense, que permite apartar a un presidente por incapacidad.

Desde la Casa Blanca, sin embargo, rechazan de plano estas versiones y sostienen que Trump está plenamente lúcido. Sus defensores insisten en que su retórica forma parte de una estrategia deliberada para descolocar adversarios, una suerte de “teoría del loco” llevada al extremo como herramienta política.

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Aun así, las encuestas reflejan una creciente inquietud en la opinión pública, especialmente por su edad y sus exabruptos cada vez más frecuentes. La historia muestra que otros presidentes también enfrentaron cuestionamientos, pero rara vez con este nivel de exposición constante.

Entre la provocación calculada y la posible inestabilidad, Trump vuelve a quedar en el centro de una discusión que trasciende lo personal y plantea una pregunta clave: qué tan preparado está para liderar en tiempos de crisis.

 

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