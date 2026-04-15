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Opinión |EDITORIAL

Sigue la tensa aventura de miles de pasajeros para poder viajar en micro

Sigue la tensa aventura de miles de pasajeros para poder viajar en micro

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15 de Abril de 2026 | 05:08
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Se cumplieron ya dos semanas de la falta de suficientes micros en la Ciudad para una movilidad normal. Los usuarios se agolpan en las paradas y las demoras con que pasan las unidades se extienden sin que aparezcan a la vista soluciones concretas para el conflicto desatado entre los empresarios y las autoridades, que, de todos modos, continúan manteniendo reuniones en busca de una solución.

Tal como se destacó ayer en este diario, lo que comenzó como una advertencia empresarial se convirtió en trastornos reales, incertidumbres y protestas cotidianasde los usuarios. Las paradas en cualquier punto de la Región están repletas aguardando el paso de algún ómnibus y el malestar de los pasajeros se hace sentir cada vez más.

Se confiaba en que el inicio de la semana trajera algún alivio, pero desde las primeras horas de anteayer el panorama en La Plata, en el Conurbano y en otros distritos se mostró más crítico.

Los empleados, los trabajadores de distintos sectores, los estudiantes de toda edad y el resto de los miles de usuarios se vieron obligados a salir de sus hogares con mucha mayor antelación o, en el peor de los casos, a llegar tarde a sus obligaciones.

Una usuaria que aguardaba un micro en una parada de Los Hornos advirtió acerca de otro derivado de la irregular frecuencia con que circulan los ómnibus locales y a la falta de previsibilidad del servicio: “Las aplicaciones ya brindan horarios de fantasía”, afirmó.

Desde el sector empresario, la postura es firme. Aseguran que la estructura de costos actual es “insostenible” y que la deuda del Estado en concepto de subsidios para el sector asciende a los $120.000 millones. Según las prestadoras, el impacto más fuerte proviene del aumento desmedido del gasoil, insumo vital que ha erosionado cualquier margen de maniobra operativa.

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A pesar de que el Estado destina mensualmente cerca de $90.000 millones para cubrir el 65 por ciento del costo del boleto, las empresas sostienen que ese monto quedó desfasado frente a la inflación. Advierten, además, que si bien existen instancias de diálogo, estas “no resuelven lo urgente”, que es el flujo de caja necesario para cargar combustible y pagar salarios.

Altos funcionarios provinciales informaron que pidieron reuniones con representantes del Gobierno nacional. “La Provincia mantiene un reclamo desde hace dos años y medio por los fondos que Nación adeuda. Si esos recursos se transfirieran, se podrían aliviar muchos problemas, entre ellos el del transporte”, sostuvo el ministro de Transporte bonaerense.

En tanto, se esperaba que en el Gobierno nacional convoque a las cámaras del sector a un encuentro en la que se analizaría una “reestructuración integral del sistema”.

El Ejecutivo pretende que esta no sea solo una solución parcial, sino una reforma que permita normalizar la prestación del servicio de manera definitiva.

Ajenos a esas instancias, en las veredas la realidad es otra. Miles de pasajeros viven una cotidiana odisea y en este caso se habla de personas que dependen en forma exclusiva de los colectivos para poder desarrollar con normalidad su vida diaria y son los que esperan que estas negociaciones lleguen cuanto antes a buen puerto.

 

 

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