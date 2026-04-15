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Espectáculos |VIEJOS TRAPITOS AL SOL

Pelea Vintage: por qué Panam echó a Florimonte del teatro

La humorista la rompía en su show infantil como la Bruja Porfiria pero la animadora la borró de un plumazo por una peculiar razón que, ahora, se reflotó

Pelea Vintage: por qué Panam echó a Florimonte del teatro

Uno de los topless que molestaron a Panam

15 de Abril de 2026 | 06:03
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De escándalos vintage también se vive en el mundo de la farándula. Días atrás, Gladys Florimonte visitó el programa de Ángel de Brito y repasó su carrera. Durante un rato se detuvo en sus años de trabajo junto a Panam, quien la contrató como la Bruja Porfiria, la villana preferida de los chicos en el show infantil de la animadora. Sin embargo, y aunque la criatura de la humorista era muy exitosa, de un día para el otro la echó.

Según dijo ahora Florimonte, la decisión le sorprendió porque no era algo que esperaba. Según ella, el personaje era muy requerido, no solo por chicos sino sobre todo por sus padres. Por eso no le cayó bien la desvinculación que, según la humorista, fue una decisión arbitraria de la dueña del circo: Panam.

Sin embargo, sus palabras en la tele no le cayeron bien a Laura Franco, quien quiso salir a contar su propia versión y terminó revelando un detalle no conocido.

“Yo la amo, de verdad. Vivimos 5 años llenando estadios y está todo más que bien pero es falso lo que dijo. Voy a mostrar las pruebas para que me crean”, tiró Panam.

Y siguió relatando: “Lo que pasó fue que en un momento, en Carlos Paz, empezó a mostrar las tetis por todos lados. Estaba súper intensa con ese tema y yo tenía varios sponsors, me dedicaba de lleno al infantil y le dije que se pusiera las pilas. Igual eso quedó en el olvido, pasaron más de 20 años”.

En ese momento, Panam cuidaba celosamente su producto y sentía que el comportamiento que Gladys tenía en los medios podía jugarle en contra, por lo que le pidió que modificara la actitud. No una, sino varias veces.

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ANTECEDENTES DEL ESCÁNDALO

Una de esas veces pasó en la televisión. En febrero de 2006, Panam montó en cólera con Florimonte tras ver cómo en el programa “Intrusos en el espectáculo” (América) en medio de una entrevista con Florencia de la Ve, se bajaba el pantalón y mostraba graciosamente sus glúteos. Apenas días antes, en una fiesta llevada a cabo en Villa Carlos Paz, la actriz hizo topless ante muchos fotógrafos y camarógrafos. Acto seguido mantuvo una discusión acalorada con otra actriz...

En aquel entonces, Panam habló sobre lo sucedido: “Gladys es amiga, de las pocas que tengo y la respeto como profesional. Pero tengo que ser sincera y realmente me molestó que saliera en topless. Hablamos del tema y entendió que tiene dos trabajos uno es para chicos y por ende, tiene que tener ciertos cuidados”, explicó. Para luego añadir que “fue una falta de respeto hacer eso en cámara, y sin necesidad. Pero ya pasó, Gladys es así y yo la sigo queriendo porque es una muy buena persona”.

Pero cuando Panam le pidió explicaciones, la osada comediante le contestó: “Lo que pasa es que se me fue la mano con el trago”. Si bien Panam había dejado pasar la “travesura” de Gladys, nuevamente se ofuscó y le dio un ultimátum: “Esta es la última oportunidad que le doy, porque si se manda otra le voy a decir taza taza cada cual para su casa. Quiero tener paz, nos queda una semana para trabajar y quiero que reine la tranquilidad”.

El peridista Marcelo Polino, en aquel momento, habló acerca de la charla que mantuvo con Laura Franco: “Ella me dijo que estaba cansada, porque Gladys hace unos meses contó en una revista que había abortado, después mostró los pechos y ahora la cola”.

 

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