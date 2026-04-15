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El conmocionante caso de dos mujeres que fueron intercambiadas de familia al nacer y se enteraron 40 años después

El conmocionante caso de dos mujeres que fueron intercambiadas de familia al nacer y se enteraron 40 años después
15 de Abril de 2026 | 08:15

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El Hospital Italiano de la capital federal fue escenario de un intercambio de dos bebés recién nacidas sin que respectivas familias se dieran cuenta. La particularidad del hecho es que ocurrió hace 40 años y salió a la luz recién ahora, a partir de un test de ancestralidad que una de las mujeres se realizó en Miami, cuyos resultados genéticos no mostraron compatibilidad con su grupo familiar. Tras este hallazgo, se inició una investigación que hoy se tramita en el ámbito judicial.

Al cumplir los 40 años, la mujer radicada en Estados Unidos buscó precisiones sobre su origen biológico a través de un estudio genético, publicó Infobae. La falta de correlación entre sus datos y la información de sus padres motivó una segunda prueba, que ratificó la ausencia de vínculo sanguíneo. Ante esta situación, los padres de crianza también manifestaron su desconocimiento sobre cualquier irregularidad ocurrida al momento del parto.

La familia delegó la representación legal en Ignacio Leguizamón Peña, quien solicitó judicialmente el acceso a los archivos del Hospital Italiano. Al revisar las planillas del 22 de marzo de 1986, el abogado observó que no se habían registrado nacimientos femeninos ese día. Sin embargo, al ampliar el margen de búsqueda, detectó que el sistema de registros del centro de salud computaba los nacimientos previos a las 08:00 en la planilla de la jornada anterior.

En el diario porteño se informó que en los documentos del 21 de marzo se identificaron ocho nacimientos de niñas. El abogado procedió a verificar las partidas de nacimiento y detectó que en varios casos figuraba el domicilio del hospital, Gascón 450, en lugar de las residencias particulares. 

Ante este escenario, el juzgado autorizó el acceso a los listados del Registro Civil, donde apareció la información correspondiente a la beba número ocho del registro.

La identificación de las personas involucradas se logró al comparar las variables técnicas de los partos. Las dos niñas habían nacido con una diferencia de trece minutos y una variación de cien gramos en el peso, habiendo sido asistidas por la misma partera. Estos datos permitieron dar con la segunda familia, con domicilio en el conurbano bonaerense, donde las pruebas de ADN confirmaron que la hija que criaron tampoco guardaba relación biológica con ellos.

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El abogado intervino para establecer el primer contacto entre las madres involucradas, quienes transitan realidades sociales diferentes. Según relató Leguizamón Peña: "Tuve que estar en el medio de las dos familias y en algún momento les planteé a las dos mamás que debían conversar cuando estuvieran preparadas". Este diálogo telefónico fue el paso previo a un encuentro presencial que se realizó semanas después en un centro comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde asistieron ambos grupos familiares.

Desde aquel encuentro, los integrantes de las dos familias mantienen diferentes niveles de contacto en el marco de una reconstrucción de sus historias personales. Sobre el efecto de esta noticia, el letrado sostuvo: "Después de cuarenta años, que te planteen una nueva realidad implica toda una estructura familiar que cambia de manera profunda". El proceso de vinculación se desarrolla respetando los tiempos de cada una de las mujeres, quienes ya tienen sus propios hijos.

En la actualidad existen dos causas judiciales en curso por este hecho. Una tramita en el fuero civil bajo la pretensión de una reparación por daños y perjuicios. La segunda es una instrucción penal en los tribunales de Comodoro Py, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, donde se investiga la supresión de identidad de las dos mujeres.  La querella busca establecer las responsabilidades administrativas o profesionales que derivaron en el intercambio de las recién nacidas.
 

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