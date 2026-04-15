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Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados

Jacuzzigate: el romance de una periodista con un entrenador que generó un escándalo ya que ambos están casados
15 de Abril de 2026 | 08:46

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El escándalo que sacude a la NFL (la liga de fútbol americano) sumó en las últimas horas nuevos capítulos y ya trasciende lo deportivo para instalarse en el terreno mediático y personal, con una mezcla de presunta infidelidad, filtraciones y sospechas sobre conflictos de interés.

Los protagonistas son la periodista Dianna Russini y el entrenador Mike Vrabel, actual jefe de los New England Patriots, quienes quedaron en el centro de la polémica tras la difusión de imágenes tomadas en un exclusivo resort de Sedona, en Arizona.

Las fotos, publicadas inicialmente por el portal Page Six, los muestran en traje de baño, tomados de la mano y en actitudes afectuosas sobre la terraza de un bungalow. La viralización del material disparó versiones de una relación extramatrimonial, ya que ambos están casados desde hace años.

El caso escaló rápidamente. El medio The New York Times, a través de su sección deportiva The Athletic, decidió apartar a Russini mientras avanza una investigación interna para determinar si existió una conducta inapropiada o un conflicto de intereses profesional.

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En paralelo, tanto la periodista -que terminó renunciando al canal- como el entrenador rechazaron las acusaciones. Vrabel calificó las versiones como “ridículas”, mientras que Russini sostuvo que las imágenes fueron sacadas de contexto y que en realidad se encontraban en un encuentro grupal con otras personas.

Sin embargo, el episodio sumó un elemento que alimentó aún más la controversia: el foco en una exclusiva “vista de USD 2000” del resort donde fueron captados, detalle que reforzó la atención mediática sobre el encuentro y el nivel de intimidad del contexto en el que se produjo. 

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