En medio de la interna, enroque legislativo en La Libertad Avanza en Provincia

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La disputa interna en La Libertad Avanza tuvo su nuevo capítulo en la Cámara de Diputados bonaerense con un cambio fuerte en la presidencia del bloque libertario.
La mano de Karina Milei rubricó dos jugadas. Por un lado, el desplazamiento de Agustín Romo, un hombre que responde a Santiago Caputo. Por el otro, la designación en su lugar de Juan Osaba, el platense que se referencia con Sebastián Pareja.
Así, tal como se venía especulando en los últimos días, Romo sucumbió ante los embates del karinismo, aunque para evitar que la disputa se profundice se le terminó asignando la vice que estaba en manos de Osaba.
Con esa decisión, el parejimo se asegura ahora el control total del bloque libertario donde tiene una holgada mayoría al acumular también la presidencia.
La semana pasada había escalado la pelea cuando el sector de Pareja acusó a Romo de no frenar un proyecto que presentó el bullrichista Héctor Gay para transformar la Legislatura en unicameral. Si bien Pareja está de acuerdo con esa iniciativa, no comulga con los tiempos para presentarla ya que la imagina como una reforma para discutir en el marco del proceso electoral del año que viene.
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Acaso como reflejo de esa pulseada sin fin, Romo no estuvo en la presentación del proyecto de Boleta Única que el parejismo presentó la semana pasada junto a funcionarios nacionales.
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