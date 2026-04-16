Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo de $4.000.000 tuvo ganador: mañana sale la nueva tarjeta gratis con en EL DIA

Política y Economía |También se reunirá con empresarios

Kicillof viajó a España a una cumbre progresista

Kicillof viajó a España a una cumbre progresista
16 de Abril de 2026 | 02:47
Edición impresa

El gobernador Axel Kicillof iniciará hoy una cargada agenda en España, donde buscará levantar su perfil internacional y sentar postura en el mapa geopolítico mundial, en la vereda contraria a la del presidente Javier Milei.

La visita del mandatario provincial a España comienza con una reunión bilateral con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, la que tendrá lugar a las 13 (8 hora argentina) en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Más tarde, a las 15 (10 de Argentina), Kicillof participará de una reunión con inversores y empresarios españoles en el Hotel Meliá Princesa.

La agenda de este jueves también incluye a las 18.30 (13:30 de Argentina) la presentación de su libro en el marco de un conversatorio junto al politólogo y profeser universitario Pablo Simón. El evento será en El Ateneo.

La jornada cerrará con una cena en su honor a las 20.30 (15.30 local) en la Torre IE, Paseo de la Castellana 259.

Luego, Kicillof se trasladará hacia la ciudad de Barcelona para mantener un encuentro con el alcalde local, Jaume Collboni, y participar de la Movilización Progresista Mundial, reunión a la que fue invitado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

LE PUEDE INTERESAR

Antes de viajar a Israel, Milei recibió a la DAIA

LE PUEDE INTERESAR

El intendente de San Isidro quiere tener su policía propia

La cumbre tendrá lugar entre viernes y sábado y el gobernador participará de paneles sobre multilateralismo, nuevo orden global y los principales desafíos internacionales.

El encuentro busca contrastar con el pensamiento que pregona sector que lidera Estados Unidos junto a Israel, con el que está alineado el gobierno de Milei.

En la Movilización Progresista Mundial, Kicillof se cruzará con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; y la de México, Claudia Sheinbaum, entre otros dirigentes.

Antes de viajar, Kicillof recibió este martes al embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

En esa cumbre habrá otra delegación argentina enviada por la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, que encabezará el senador nacional Eduardo Wado De Pedro.

Es decir, una representación nacional diferenciada bien a tono con la interna que se libra en el peronismo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Lobo se toma su tiempo para negociar con Julio Vaccari: qué falta para que firme

"Pisarla con las dos piernas": tras una jugada en Estudiantes - Unión, la AFA cambió el reglamento disciplinario

VIDEO. Cambio drástico en el Estadio Unico: revelaron imágenes del nuevo sistema de campo de juego

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

El apasionado beso de Sabrina Rojas a José Chatruc frente a las cámaras
+ Leidas

“Mañana tiroteo”, el mensaje que atemorizó en escuelas de la Región

Un Pincha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del año por la revista Time

Medicina: quejas por las cursadas en medio de una transición “larga” y tensa

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

VIDEO. Alicia, Ángel y una historia de amor de 60 años con la Ciudad como testigo

Denuncia: un arma y una amenaza en el “Albert Thomas”

VIDEO. Desesperado reclamo a IOMA de los familiares de pacientes con TEA

Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Últimas noticias de Política y Economía

Adorni pagó US$ 5.800 en pasajes por el viaje a Aruba con su familia

Pulgar para arriba: el FMI libera U$S1.000 millones

Karina Milei no le suelta la mano: otra vez juntos por una visita a Vaca Muerta

Francos habló de una candidatura en medio de la polémica con Adorni
Deportes
Las dos caras del Pincha
Estudiantes ya le apunta a Instituto
El Pincha hace cuentas para el Mundial de Clubes 2029
“Me siento más cómodo con dos delanteros”
Flamengo-DIM con Pedro en primera fila
Policiales
La muerte de Mía: Giro a un abandono de persona agravado
Partos a domicilio: una práctica bajo análisis judicial
Ventilan una presunta mala praxis médica en un tratamiento corporal
Dos motos al filo de la tragedia en medio de la lluvia
Abasto: ordenan el cierre de un centro de menores
Información General
Ausentismo escolar: los chicos argentinos pierden un año de clase durante la primaria
Se publican cada vez más libros pero con una tirada de ejemplares menor
Los números de la suerte del jueves 16 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los despidos de 140 trabajadores del SMN llegó a La Plata y se anuncia un paro que podría paralizar el tráfico aéreo
Comunicado de SanCor Salud
Espectáculos
Todos contra Cinthia: ¿Se cuelga del caso Ángel?
Recreo Uruguayo: “La confianza de hacer canciones entre amigos es clave e irremplazable”
Eva De Dominici, afuera de Superman: le quitó el papel la hija de Arjona
Luego de no poder entrar a Reino Unido, Kanye tampoco cantará en Francia
Katy Perry, investigada tras las acusaciones de Ruby Rose

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla