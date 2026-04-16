Kicillof viajó a España a una cumbre progresista

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El gobernador Axel Kicillof iniciará hoy una cargada agenda en España, donde buscará levantar su perfil internacional y sentar postura en el mapa geopolítico mundial, en la vereda contraria a la del presidente Javier Milei.
La visita del mandatario provincial a España comienza con una reunión bilateral con la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, la que tendrá lugar a las 13 (8 hora argentina) en el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Más tarde, a las 15 (10 de Argentina), Kicillof participará de una reunión con inversores y empresarios españoles en el Hotel Meliá Princesa.
La agenda de este jueves también incluye a las 18.30 (13:30 de Argentina) la presentación de su libro en el marco de un conversatorio junto al politólogo y profeser universitario Pablo Simón. El evento será en El Ateneo.
La jornada cerrará con una cena en su honor a las 20.30 (15.30 local) en la Torre IE, Paseo de la Castellana 259.
Luego, Kicillof se trasladará hacia la ciudad de Barcelona para mantener un encuentro con el alcalde local, Jaume Collboni, y participar de la Movilización Progresista Mundial, reunión a la que fue invitado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
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La cumbre tendrá lugar entre viernes y sábado y el gobernador participará de paneles sobre multilateralismo, nuevo orden global y los principales desafíos internacionales.
El encuentro busca contrastar con el pensamiento que pregona sector que lidera Estados Unidos junto a Israel, con el que está alineado el gobierno de Milei.
En la Movilización Progresista Mundial, Kicillof se cruzará con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Uruguay, Yamandú Orsi; y la de México, Claudia Sheinbaum, entre otros dirigentes.
Antes de viajar, Kicillof recibió este martes al embajador de España en la Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
En esa cumbre habrá otra delegación argentina enviada por la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, que encabezará el senador nacional Eduardo Wado De Pedro.
Es decir, una representación nacional diferenciada bien a tono con la interna que se libra en el peronismo.
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