Discriminación contra la Provincia: fuerte reclamo que viene desde 2004

La crisis que atraviesan las municipalidades bonaerenses, producto de la reducción de sus ingresos, podría manifestarse en los próximos meses cuando, en muchos casos, se dificulten los pagos de salarios del personal. El gobierno provincial enviará menos fondos debido a la caída de la recaudación impositiva tanto a nivel nacional como en elpropio territorio bonaerense.

En ese contexto, vuelve a evidenciarse la grave situación discriminatoria con la Provincia en la distribución de la coparticipación nacional. A esto se suma el proceso de desindustrialización que afecta especialmente a las ciudades del Gran Buenos Aires (GBA), lo que ha llevado a que los bonaerenses tengan un ingreso per cápita al menos un 10 por ciento inferior al promedio del resto de los argentinos.

EL RECLAMO HISTÓRICO POR LA COPARTICIPACIÓN

El problema central radica en que, por cada tres pesos que aporta la provincia de Buenos Aires al Gobierno nacional, solo recibe uno. Esta situación motivó que ya en 2004 el entonces gobernador Felipe Solá planteara que la coparticipación debía volver a ubicarse en el 30 por ciento y no en el 22 por ciento, como ocurría desde la década de 1980.

Solá insistía en que el 40 por ciento de la recaudación impositiva del Estado nacional provenía de la Provincia. En ese marco, el entonces ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, sostuvo: “Se trata de que durante muchos años la Provincia ha cedido mucho, no un poquitito. Y ahora sólo pretendemos que se cumpla con la Constitución Nacional, que ha fijado las pautas para la ley de coparticipación que nos debemos”.

APOYOS Y CRÍTICAS EN EL DEBATE POLÍTICO

El debate se profundizó cuando, al inaugurar las sesiones de las cámaras, el entonces gobernador Solá afirmó: “Tengo plena conciencia de que los salarios de los empleados públicos de todas las áreas están por debajo de sus necesidades”. También señaló que “todos conocemos las cifras actuales que dejan a la Provincia en inferioridad de condiciones, por eso procuramos un aumento de la coparticipación primaria que tenga relación con la historia reciente en la cual las provincias cedimos para que la Nación se recuperara”.

Los bonaerenses tienen un ingreso per cápita muy inferior al resto de los argentinos

Ese planteo recibió la adhesión del radicalismo, cuyos diputados nacionales reclamaron que la Provincia recuperara los recursos que le correspondían. También contó con el respaldo del exgobernador Eduardo Duhalde.

Sin embargo, la propuesta generó críticas. El entonces jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández, respondió: “El planteo de querer llevarse 28 puntos de la coparticipación supone que la provincia de Buenos Aires aumente 4 puntos, que se los tengo que sacar a alguien. Bueno, que me digan a quién se lo sacamos y que me traigan el acuerdo de esas provincias”.

En junio de ese año, el debate se intensificó en medio de paros de los trabajadores estatales bonaerenses que reclamaban mejoras salariales.

RESPALDO INSTITUCIONAL AL RECLAMO

En ese contexto, el gobernador recibió el apoyo de intendentes del Gran Buenos Aires, aunque consideró necesario pedir prudencia y respeto a los jefes comunales al abordar públicamente el tema de la coparticipación.

El entonces ministro de Gobierno bonaerense, Florencio Randazzo, afirmó que “la coparticipación no es un tema que haya que politizar; es un reclamo institucional que trasciende a esta gestión, porque implica la discusión de una ley que va a fijar los recursos para los próximos diez años de esta provincia”.

El reclamo también recibió el respaldo de distintas entidades empresarias y productivas, entre ellas la Cámara Argentina de la Construcción Filial Provincia, la Unión Industrial bonaerense, la Confederación Económica, la Asociación de Industriales Bonaerenses, CARBAP, Fedecámaras y FEBA.

Desde entonces, la Provincia sigue recibiendo menos recursos de los que aporta

Finalmente, el presidente Néstor Kirchner recibió al gobernador para analizar posibles alternativas de acuerdo. Tras el encuentro en la Casa Rosada, Alberto Fernández reconoció que la reunión tuvo un carácter principalmente político, orientado a destrabar el conflicto que había dominado los últimos días más que a avanzar de lleno en la discusión.

El funcionario señaló que el gobierno nacional “no es ajeno ni nos son indiferentes las necesidades de la Provincia, dado que hay realidades que hacen válidos esos planteos. Pero alterar un sistema de coparticipación pone en serios riesgos los compromisos con otras provincias”.

Desde entonces, la provincia de Buenos Aires continúa recibiendo menos recursos de los que aporta, sin que se haya podido cumplir con lo establecido por la Constitución Nacional, que fijó un plazo —ya ampliamente vencido— para sancionar una nueva ley de coparticipación federal.

Así, los bonaerenses siguen enfrentando una situación que resume el problema: por cada tres pesos que aportan a la Nación, reciben solo uno.