Alerta en el sistema de PAMI: jubilados afectados por demoras y recortes

Los jubilados vuelven a quedar en el centro de una crisis que afecta directamente su acceso a la salud. El problema es el deterioro del sistema de atención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI. Farmacias, médicos y ópticas de La Plata advierten un escenario cada vez más crítico: atrasos prolongados en los pagos, cambios en las condiciones de contratación y falta de respuestas oficiales que ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones, a uno de los sectores más vulnerables.

De continuar esta situación, los jubilados podrían empezar a tener mayores dificultades para acceder a los servicios básicos. Podrían faltar medicamentos, interrumpirse tratamientos y cada vez habría menos profesionales que atiendan por la obra social.

medicamentos en riesgo

En el caso de las farmacias, el sector sostiene que están entregando medicamentos con el stock que les queda y se avisó ayer que podría haber un corte en la entrega si la situación continúa.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Agustín Kostiria, le dijo a este diario que la situación con el PAMI es “bastante crítica” debido a la deuda acumulada desde comienzos de año. “Nos vienen adeudando desde enero las prestaciones, ya son seis pagos vencidos, y las farmacias vienen aguantando la seguridad social más grande del país, con más de cinco millones de afiliados”, explicó.

El profesional señaló que el atraso en los pagos afecta el funcionamiento de la actividad, ya que deben cancelar la compra a las droguerías en un plazo de 15 días, pese a no reciben pagos desde enero, por lo que se sostiene el sistema con recursos propios. “Va a llegar un momento en que va a ser inviable”, afirmó.

Kostiria también alertó sobre las consecuencias que esto genera en la atención: “Las farmacias más grandes pueden aguantar un poco más, pero las más chicas ya no tienen algunos medicamentos. A veces no pueden completar los tratamientos de los afiliados, que son justamente los más vulnerables y que, en casos, cobran la jubilación mínima”. Además, advirtió que el problema se extiende a todo el sistema, porque “esto no solo perjudica a los beneficiarios de PAMI, sino que también nos imposibilita reponer productos para el resto de las obras sociales”.

Por último, señaló que la situación podría agravarse y en el contexto no descartó una medida de fuerza: “Si todo sigue igual, puede haber algún corte en la entrega de medicamentos”.

Restricciones en ópticas

Las ópticas también atraviesan una situación crítica dentro del sistema de cobertura del PAMI, con suspensión de la cobertura en algunos casos, dificultades para sostener la atención y restricciones en el sistema de autorizaciones, lo que afecta el acceso de los jubilados a lentes y otros insumos visuales.

Daniel Bermúdez, dueño de una tradicional óptica situada a metros de Plaza San Martín, indicó a este diario que los pagos se interrumpieron a fin de año y que, desde entonces, facturaron diciembre, enero, febrero y marzo sin haber cobrado aún, lo que finalmente derivó que varios colegas suspendieran la práctica.

A su vez, el profesional explicó que en su caso PAMI limitó directamente la prestación, sin explicación alguna. “Desde el martes, cuando cargamos la receta en el sistema nos aparece un aviso que indica que llegamos a cierta cantidad de coberturas y que el servicio quedó suspendido”, contó.

Bermúdez señaló que la situación repercute en la atención, ya que deben informar a los pacientes que no pueden ser atendidos no por decisión propia, sino porque el sistema no lo permite. “Nosotros igual seguimos dando la prestación porque creemos que hay que ser solidarios. Estamos hablando de un sector muy vulnerable”, resaltó y agregó: “Pero esto ya es insostenible”.

Médicos en conflicto

Los médicos advierten que el nuevo esquema de pagos de la obra social reduce casi por completo el pago por prestaciones y los deja atados a un monto fijo. Según estimaciones del sector, los ingresos pasarían de unos 1.800.000 pesos mensuales a cerca de 900 mil o un millón de pesos, dependiendo de la carga de pacientes.

El presidente del Colegio de Médicos del Distrito I, Jorge Mazzone, sostuvo que la medida “elimina casi por completo el pago por prestaciones. Es, lisa y llanamente, el tiro de gracia al sistema de médicos de cabecera de PAMI”. Además, afirmó que con estos valores “es imposible mantener un consultorio abierto”. Entre el lunes y ayer, los médicos pararon la atención a los jubilados.

Claudio Cova, presidente de la Federación Bioquímica de la Provincia, señaló que a diferencia de otras prestaciones el sector no presenta inconvenientes por el momento.