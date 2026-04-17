Mataron a cuchillazos a un hombre en City Bell: ambos atacantes son menores, uno no punible

Un hombre fue asesinado durante la noche del jueves en City Bell tras ser atacado con un cuchillo por dos menores de edad, en un hecho que es investigado por la Policía y la Justicia. Se investiga si fue robo o ajuste de cuentas.

Según las primeras informaciones a las que accedió El Día, los agresores son dos adolescentes, uno de ellos no punible por su edad y el otro de 17 años. Ambos habrían protagonizado una confrontación con la víctima en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, en 479 entre 8 y 10 (Barrio Savoia).

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre el lugar exacto del hecho, que continúa siendo materia de verificación.

Fuentes del caso indicaron que el episodio se encuentra en plena etapa investigativa y que se trabaja para determinar el contexto que derivó en la agresión, así como el grado de participación de cada uno de los menores involucrados.

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