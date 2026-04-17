El pliego del juez Mahiques suma apoyos en el Senado

El juez Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, cosechó ayer el respaldo de la Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados para continuar como miembro de la Cámara Federal de Casación Penal. En noviembre cumple 75 años y pide extender su nombramiento por 5 años más. Esa pretensión fue apoyada por un despacho de la comisión de Acuerdos del Senado, que deberá someter a votación el pliego en un sensión que podría realizarse el 29 o 30 de abril.

El dictamen a favor del magistrado llegó luego de la exposición de Mahiques en la Audiencia Pública de la Comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto. En cambio, la postulación chocó con el rechazo del peronismo, a la par que fue impugnada por organizaciones judiciales.

El despacho fue suscripto por LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y los misioneros del Frente Renovador, que en conjunto consiguieron reunir 14 firmas de las 17 que conforman la comisión de Acuerdos.