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Política y Economía |Gira internacional del Gobernador

Kicillof llevó a España sus críticas contra Milei

“La idea de que el mercado puede funcionar sin Estado es una enorme estafa”, sostuvo. Evitó hablar de su posible candidatura

Kicillof llevó a España sus críticas contra Milei

el gobernador Kicillof en la presentación de su libro en madrid/X

17 de Abril de 2026 | 02:38
Edición impresa

En el marco de su gira por España, el gobernador Axel Kicillof no dejó escapar la oportunidad de llevar al plano internacional sus críticas a la administración de Javier Milei. “La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados”, sostuvo.

Fue durante la presentación de su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en la institución cultural El Ateneo de Madrid, junto al politólogo Pablo Simón.

“Los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios y promover la educación”, añadió.

Durante la jornada de ayer, el Gobernador se reunió con la vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, y encabezó un encuentro con empresarios de distintos sectores en busca de potenciar inversiones en la Provincia. En tanto, hoy se trasladará hacia la ciudad de Barcelona, donde mantendrá un encuentro con el alcalde Jaume Collboni y tendrá otras reuniones bilaterales en el marco de la Movilización Progresista Global.

Claro que en un contacto con los medios europeos, el Gobernador no pudo esquivar preguntas respecto de su posible candidatura presidencial. En ese marco, evitó hablar del tema, al considerar que aún “es prematuro” y que “no hay que poner el carro adelante de los caballos”

“El 2026 es un año de construcción porque el peronismo viene de una derrota contra Milei. En la Provincia ganamos en septiembre (por las legislativas bonaerenses del año pasado) y hubo un virtual empate en octubre (por las legislativas nacionales). De cara al proceso electoral de 2027 hay que construir una alternativa política cuyos protagonismos no están resueltos. Es prematuro. No hay que poner el carro adelante de los caballos”, evaluó.

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Y continuó: “No es cuestión de enfrentar a un candidato y ganar una elección porque a nuestra fuerza política le pasó de ganar una elección y lo que se había estructurado en el gobierno tuvo dificultad y crujió. Ya conocemos esa historia”, en referencia al fallido gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Por eso, Kicillof consideró necesario que el peronismo no repita esa experiencia y se pronunció a favor de “una ampliación con otros sectores, como entidades del campo, empresariales”.

“Yo no estoy recorriendo el país ni España como candidato”, advirtió al respecto, aunque se viene mostrando como tal.

 

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