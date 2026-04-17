Según un informe, sube la recaudación tributaria bonaerense

Un informe sobre la recaudación de la Provincia reveló que la administración bonaerense mejoró sus recursos propios al comparar el año pasado con 2024. Pero además, estableció que esa tendencia favorable se mantuvo en los primeros dos meses de 2026.

“Si comparamos todo el 2025 con 2024 veremos que la Provincia mejoró sus recursos, y si utilizamos los únicos números oficiales para comparar el primer bimestre del 2026 con el mismo período de 2025 también observaremos que no se están cayendo los recursos en el presente. Inclusive, en esta última comparación el equilibrio se mantiene gracias a que la caída de la coparticipación se compensa con la mejora de la recaudación de origen provincial, que es la que realiza ARBA”, detalla el informe elaborado por el director del Banco Provincia y ex senador opositor, Marcelo Daletto.

El informe establece que en 2025 las transferencias automáticas nacionales crecieron un 3% en términos reales respecto al año anterior, mientras que los ingresos de origen provincial (recaudación tributaria propia) crecieron un 1,8% en términos reales en 2025 sobre 2024. “El total de recursos tributarios (origen provincial más nacional) se expandió un 2,4% en términos reales en 2025 sobre el acumulado en 2024”, señala.

También detalla que a febrero del 2026, el conjunto de ingresos tributarios de la Provincia apenas varió por debajo de la inflación, presentando una caída real marginal del 0,5%. En este contexto, se destacó el desempeño de la recaudación propia, que logró acumular un crecimiento del 6% en términos reales.

“Kicillof recauda cada vez más”, se indica en el estudio. “No es verdad que la Provincia esté en una crisis de sus recursos como pretende instalar el gobierno provincial”, añade Daletto.

“Con esta afirmación no pretendemos decir que a la Provincia le sobren recursos. Nuestra provincia tiene un gran problema de discriminación en la asignación de recursos provenientes de la coparticipación federal y de asignación del gasto, postergando la inversión en infraestructura, que la lleva a tener una gestión que solo devuelve atraso, pobreza y mala calidad de vida”, redondea. La Provincia aporta casi el 40 por ciento del Producto Bruto y solo recibe el 21,2 por ciento de lo que genera.

coparticipacion

El informe de Daletto destaca que respecto de los ingresos de origen nacional, al cierre de 2025 la Provincia percibió un total de 13,69 billones de pesos en concepto de coparticipación y que esta cifra representa un incremento nominal del 46,2% respecto al acumulado en 2024. Pero al descontar la inflación promedio del período (41,9%), los recursos de origen nacional tuvieron un crecimiento real del 3%.

Hasta febrero de 2026 la Provincia acumuló un total de 2,61 billones de pesos provenientes de los ingresos tributarios nacionales. Respecto al mismo periodo de 2025, estas transferencias registraron un incremento nominal del 24,4%, lo cual, al ajustarse por inflación, se traduce en una caída real del 6,3%, de acuerdo a lo que señala en el estudio.

impuestos provinciales

Al cierre de 2025, la Provincia acumuló 13,95 billones de pesos a través de la recaudación tributaria propia. Esto representa una variación del 44,5% en términos nominales respecto a 2024. Al contrastar esta cifra con una inflación promedio anual del 41,9%, los recursos propios de la Provincia concluyeron el año con una expansión real del 1,8%, detalla el informe.

“El modesto crecimiento real del 1,8% consolidado a diciembre se explica por una dinámica dispar de los principales impuestos. La matriz tributaria provincial cerró el año fuertemente concentrada: Ingresos Brutos y Sellos representaron, en conjunto, el 87% de la recaudación total. Por su parte, el Impuesto Inmobiliario sufrió una importante contracción real, relegando su participación al 5,3% y siendo superado por el Impuesto a los Automotores, que alcanzó el 5,5%”, se añade.

Finalmente, los ingresos por recaudación propia “tuvieron una excelente performance en el primer bimestre del 2026. Acumulando un total de 2,63 billones de pesos a febrero, impulsados por el impuesto Inmobiliario (+351% real) y el Automotor (+49% real), el total recaudado registra una variación del 40,7% respecto al primer bimestre del 2025 y del 6,0% por encima de la inflación”, señala el informe.