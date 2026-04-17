Luego de la intervención policial en Gran Hermano, confesó la denunciante de La Maciel que podría ir presa por 10 años

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Flor es una denunciante de Jessica Maciel, conocida popularmente como La Maciel y actual participante de Gran Hermano Generación Dorada. La joven rompió el silencio en la pantalla chica y dio su versión de los hechos sobre lo que habría vivido con la mediática.
Así, Jessica Maciel, participante de Gran Hermano 2026, enfrenta graves acusaciones judiciales relacionadas con su pasado. Las denuncias se hicieron públicas mientras ella se encontraba dentro del reality.
En este contexto, La Maciel fue acusada por unas 17 mujeres de presunta explotación sexual, donde incluiría a menores. Las denunciantes afirman haber sido víctimas de maltratos y explotación en el pasado.
Se han reportado múltiples denuncias y deudas legales que habrían surgido tras su salto a la fama en la televisión.
Ahora, la Justicia notificó al canal de televisión sobre la situación legal de la participante.
Por su parte, Jessica Maciel es representada por el abogado Alejandro Cipolla, quien ha solicitado medidas urgentes para resolver su situación y definir su permanencia en el programa.
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"Tenía algo pendiente que decir, era contar lo que pasé y pasaron compañeras. Una historia triste que nos hizo pasar a nosotros", contó Flor en la tele: "A mí me pasaron hostigamientos y falta de respeto", confesó sobre lo que asegura haber vivido con La Maciel.
"La conocí a través de la que hoy dice ser su hija biológica... Yo tenía 15 años, sabía lo que era la situación por 'las maricas', como se dice en la jerga", relató sobre su historia particular.
"Yo buscaba, y me quedo en paz, que se supiera la verdad... tener los testimonios que son peor que los míos, me deja tranquila", agregó.
Consultada si ve Gran Hermano, Flor dijo con sinceridad: "No consumo el programa, no lo veo, pero si lo viera me generaría rechazo".
La Maciel es "falsedad", sentenció a la hora de definir a la actual participante del reality que ya fue notificada por esta denuncia judicial que llegó de manos de la policía federal.
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