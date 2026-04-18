Wall Street cerró en verde esperanza

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Los principales indicadores de Wall Street finalizaron la jornada del viernes con fuertes subas y nuevos récords. El S&P 500, índice de referencia del mercado estadounidense, avanzó 1,20% hasta los 7.126,06 puntos, marcando un nuevo máximo histórico. En la misma línea, el Nasdaq trepó 1,52% y alcanzó su tercer récord consecutivo, mientras que el Dow Jones registró una suba más pronunciada del 1,79%.
Analistas coincidieron en señalar un cambio de humor entre los inversores, que dejaron atrás los temores más pesimistas vinculados al conflicto en Medio Oriente. En ese sentido, también destacó que se trata de “uno de los repuntes más rápidos” en la historia reciente de Wall Street.
La caída en los precios del crudo fue otro factor determinante para el desempeño positivo de los mercados. Según José Torres, de Interactive Brokers, esta baja representa “una evolución significativa” luego de las preocupaciones por el impacto del encarecimiento de la energía.
ORMUZ Y LA DISTENSIÓN GEOPOLÍTICA
El alivio en los mercados estuvo directamente vinculado a la reapertura del estrecho de Ormuz, anunciada por Irán en el marco de un alto el fuego.
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